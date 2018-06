Polonia-Senegal, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Polonia-Senegal, gruppo H Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo Colombia-Giappone, arriva il secondo match che va a concludere la prima giornata del Gruppo H: la Polonia di Adam Nawalka sfida lle 17 alla Otkrytie Arena di Mosca il Senegal di Aliou Cissé.

Polonia-Senegal: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 17

Polonia-Senegal: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Polonia-Senegal: probabili formazioni e pre-partita

La Polonia si schiererà con un classico 4-4-2 che vedrà il napoletano Milik fare coppia con Lewandowski in avanti. Glik in dubbio per infortunio, al suo posto potrebbe giocare Cionek della Spal. L’ultimo ballottaggio riguarda il centrocampo: Linetty della Sampdoria e Zielinski den Napoli si giocano un posto accanto a Krychowiak.

Per quanto riguarda il Senegal, invece, Cissé sceglie il 4-3-3. In avanti Mané e Keita saranno gli esterni di un tridente che vedrà come punta centrale Sow. Centrocampo con Gueye, capitan Kouyatè e P.N’Diaye. L’unico ballottaggio dovrebbe riguardare la difesa: Sané e Kara si giocano un posto accanto al titolarissimo Koulibaly.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Piszczek, Pazdan, Cionek, Bereszynski; Blaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki; Lewandowski, Milik.

A disposizione: Bialkowski, Fabianski, Bednarek, Jedrzejczyk, Goralski, Peszko, Linetty, Rybus, Kurzawa, Kownacki, Teodorczyk. Ct: Adam Nawalka.

SENEGAL (4-3-3): K.N’Diaye; Wagué, Koulibaly, Sane, Sabaly; Gueye, Kouyaté, P.N’Diaye; Keita, Sow, Mané.

A disposizione: Gomis, Diallo, Gassama, Ciss, Kara, N’Diaye, Ndoye, Sarr, Diouf, Konate, Niang, Sakho. Ct: Aliou Ciss

Polonia-Senegal: i precedenti del match

A dirigere la gara sarà l’arbitro del Bahrein Nawaf Shukralla. A coadiuvare il fischietto ci saranno gli assistenti Telfat e Al Marri e il quarto uomo Al Jassim.

Polonia-Senegal: l’arbitro del match

Quella in programma alle 17 sarà la prima sfida in assoluto tra Polonia e Senegal. Le due nazionali, infatti, non si sono mai incontrate prima d’ora. I polacchi però non hanno mai perso ad un Mondiale contro una squadra africana: una vittoria e due pareggi.

Polonia-Senegal Streaming: dove vederla in tv

Polonia-Senegal sarà trasmessa a partire dalle ore 14 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

