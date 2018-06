Uruguay-Portogallo, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Uruguay-Portogallo, ottavi di finale Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Comincia la fase finale dei Mondiali di Russia e lo fa col botto: alle 16, infatti, super sfida tra Francia e Argentina, mentre alle 20 partita altrettanto attraente tra Uruguay e Portogallo. Cristiano Ronaldo – 4 gol finora per lui – dovrà vedersela con quella che è la miglior difesa della competizione: la nazionale di Oscar Tabarez, infatti, non ha incassato reti fino a questo momento. Oltre ad un eccezionale reparto difensivo, però, i sudamericani possono contare su uno degli attacchi migliori del Mondiale: la coppia Cavani-Suarez.

Uruguay-Portogallo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Uruguay-Portogallo: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Uruguay-Portogallo: probabili formazioni e pre-partita

Solito 4-4-2 per Oscar Tabarez: difesa con Varela e Caceres sugli esterni e la coppia Gimenez-Godin al centro. A centrocampo Bentancur e Vecino in mezzo, Nandez e Sanchez ai lati. In avanti confermatissimo il duo Cavani-Suarez. Per quanto riguarda il Portogallo, invece, l’unica novità dovrebbe essere l’esclusione del milanista André Silva. A guidare l’attacco con Cristiano Ronaldo, infatti, ci sarà Guedes.

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Nandez, Bentancur, Vecino, Sanchez; Cavani, Suarez. CT: Tabarez

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Quaresma, Carvalho, Adrien Silva, Joao Mario; Guedes, Cristiano Ronaldo. CT: Santos.

Uruguay-Portogallo: i precedenti del match

Quello tra Uruguay e il Portogallo sarà il terzo incontro in assoluto nella storia delle due nazionali, il primo ad un Mondiale. L’ultima sfida risale a luglio 1972, quando al Maracana di Rio de Janeiro pareggiarono 1-1. Nelle altre due sfide, una vittoria per il Portogallo e un pareggio.

Uruguay-Portogallo: l’arbitro del match

Sarà il messicano César Arturo Ramos a dirigere Uruguay-Portogallo, match valido per gli ottavi di finale. A coadiuvare l’arbitro ci saranno gli assistenti suoi connazionali Marvin Torrentera e Miguel Hernandez, il quarto uomo Jair Marrufo e il quinto Corey Rockwell.

Uruguay-Portogallo Streaming: dove vederla in tv

Uruguay-Portogallo sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.