Belgio-Giappone, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

A chiudere la terza giornata di questi sorprendenti ed esaltanti Ottavi di finale saranno il Belgio di Martinez e il Giappone di Nishino. Due selezioni dal tasso tecnico profondamente diverso e una partita dal pronostico apparentemente scontato ma, come ormai sappiamo bene, le sorprese possono trovarsi dietro l’angolo. Il Belgio arriva da un girone non troppo complicato e ha conquistato il primo posto con una vittoria di misura sull’Inghilterra, principale contendente per la posizione da leader. Il Giappone, invece, è reduce da un secondo posto, alle spalle della Colombia, ottenuto all’ultima giornata e nonostante la sconfitta con la Polonia, soltanto grazie al miglior punteggio Fair˗Play. A breve le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Belgio-Giappone: diretta live e sintesi

Belgio-Giappone: formazioni ufficiali

Belgio-Giappone: probabili formazioni e pre-partita

Qui Belgio. Dopo il vasto turnover adottato nella partita contro l’Inghilterra, Martinez torna a schierare il miglior undici della sua selezione, sempre con il collaudato modulo del 3˗4˗3. L’unico grande dubbio potrebbe essere in difesa con Boyata favorito su Kompany. Davanti il solito tridente meraviglia composto dai due “piccoli” fenomeni Mertens e Hazard a supporto del capocannoniere Lukaku.

Qui Giappone. Profondamente diversa è, invece, la situazione di Nishino che, per l’occasione, dovrà sicuramente rivedere qualcosa rispetto alla gara disputata contro la Polonia. Probabile, allora, il ritorno al 4˗2˗3˗1 visto agire contro il Senegal, con Yoshida e Shoji centrali di difesa, sostenuti da Nagatomo e Sakai. Davanti, in attacco, tutta la forza offensiva disponibile, composta da Kagawa, Inui, Haraguchi e Osako

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, R. Lukaku, E. Hazard

Giappone (4-2-3-1): Kawashima; Nagatomo, Shoji, Sakai, Yoshida; Shibasaki, Hasebe; Kagawa, Inui, Haraguchi; Osako

Belgio-Giappone: i precedenti del match

Curiosamente e storicamente quella tra Belgio e Giappone che ha visto, la maggior parte delle volte, prevalere la selezione asiatica. Infatti, nei cinque precedenti finora disputati, la squadra nipponica ha ottenuto due pareggi e due vittorie. L’unica sfida vinta dai Diavoli Rossi risale allo scorso novembre, in un’amichevole, conclusa con il risultato di 1˗0, in virtù del gol realizzato da Lukaku. Tra i vari precedenti, ce n’è uno che risale a una fase finale di un Mondiale: quello del 2002, quando nel girone Belgio e Giappone pareggiarono grazie alle reti di Suzuki e Inamoto da una parte e Wilmots e Van der Heyden dall’altra. È la quarta volta che la nazionale del Sol Levante supera i gironi, ma non è mai successo che la stessa abbia mai superato gli Ottavi di finale. Il Belgio, invece, arriva da 22 partite da imbattuto, frutto di 17 vittorie e 5 pareggi, ed è reduce, compresi gli ultimi Mondiali, da 7 vittorie e una sconfitta.

Belgio-Giappone: l’arbitro del match

Belgio-Giappone Streaming: dove vederla in tv

Belgio-Giappone sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.