Brasile-Svizzera, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Brasile-Svizzera, gruppo E Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

E’ giunto finalmente il momento dell’esordio del Brasile. La squadra di Tite è una delle favorite per la vittoria finale, e dunque c’è grande attesa per vedere come approcceranno il mondiale Neymar e compagni. Di fronte una squadra esperta e ostica come la Svizzera, che sarà subito un’interessante banco di prova.

Brasile-Svizzera: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Brasile-Svizzera: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Brasile-Svizzera: probabili formazioni e pre-partita

Tite si affida ai suoi fedelissimi per questo delicato esordio. Alisson in porta, difeso dai centrali Thiago Silva e Miranda. In avanti il trio delle meraviglie composto da Neymar, Gabriel Jesus e Coutinho. Panchina dunque per William e Firmino. Petkovic risponde con un’offensivo 4-2-3-1 con Seferovic unica punta e Shaquiri, Dzemaili e Zuber a supporto.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Fernandinho, Casemiro, Paulinho; Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar. All. Tite

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodríguez; Xhaka, Zakaria; Shaquiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. All. Petkovic

Brasile-Svizzera: i precedenti del match

L’ultimo precedente in gare ufficiali tra Brasile e Svizzera risale addirittura al 1950. Si tratta di una gara dei gironi della rassegna organizzata dai verdeoro e terminata sul punteggio di 2-2. La sfida più recente invece è un’amichevole del 2013, in cui si imposero gli elvetici per 1-0 grazie all’autogol di Dani Alves.

Brasile-Svizzera: l’arbitro del match

L’arbitro del match sarà il messicano Cesar Ramos. Si tratta della prima partita in un Mondiale per lui. Può però vantare un’esperienza nella finale del Mondiale per Club tra Real Madrid e Gremio, oltre a quelle delle Olimpiadi del 2016 e di due Mondiali U20. Gli assistenti saranno Torrentera ed Hernández, Pitti il quarto uomo.

Brasile-Svizzera Streaming: dove vederla in tv

Brasile-Svizzera sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

