Belgio-Inghilterra, finale terzo posto Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Belgio-Inghilterra, finale terzo posto Mondiali Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Siamo ormai giunti alla conclusione di questo incredibile Mondiale giocato in Russia. In attesa di sapere chi alzerà la Coppa tra Francia e Croazia per Belgio e Inghilterra c’è ancora un match da portare a termine. Dopo la cocente delusione dell’eliminazione in semifinale infatti le due squadre si affronteranno nella finale per il terzo e quarto posto. Un ultimo sforzo da compiere dunque per onorare al meglio il torneo e concludere così la competizione prima di tornare a casa e godersi le meritate vacanze.

Belgio-Inghilterra: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 16

Belgio-Inghilterra: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Belgio-Inghilterra: probabili formazioni e pre-partita

Siamo arrivato all’ultima gara da preparare in questo Mondiale per gli staff di Belgio e Inghilterra. Entrambe le squadre sembrano intenzionate a giocare questo match con qualche cambio rispetto all’undici solito visto nel corso della competizione. Martinez, che con il Belgio ha perso solo due partite ufficiali (la seconda proprio contro la Francia in semifinale), sembra intenzionato a schierare i suoi ragazzi con il 3-5-2. In porta ovviamente il gigante Cutois, protetto da Kompany, Alderweirled e Vertonghen. A centrocampo l’unica novità riguarda l’impiego di Dembelè insieme a Witsel, Fellaini, De Bruyne e Chadli. In avanti Hazard farà coppia con Lukaku. Anche Southgate si affida al 3-5-2, dove ci sarà ovviamente in attacco Harry Kane, a caccia del premio di Capocannoniere del torneo. A supportarlo ci dovrebbe essere Sterling nel ruolo di seconda punta. Confermato invece il pacchetto arretrato con Stones, Walker e Maguire a proteggere la porta di Pickford.

BELGIO (3-5-2): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; De Bruyne, Witsel, Fellaini, Dembelè, Chadli; Hazard, Lukaku. All. Martinez

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Lingard, Henderson, Alli, Young; Sterling, Kane. All. Southgate

Belgio-Inghilterra: i precedenti del match

Belgio e Inghilterra si ritroveranno di fronte dopo appena 16 giorni dall’ultima volta. Infatti le due squadre si erano già affrontate nella terza giornata dei gironi, quando un gol di Januzaj aveva steso la formazione dei tre leoni e permesso alla propria squadra di aggiudicarsi il primo posto del raggruppamento. Prima di allora però gli inglesi avevano perso solo una volta nell’arco dei 21 precedenti incontri, con un bilancio di 15 vittorie e 5 pareggi. Inoltre sarà la prima volta dal 2002 che due formazioni si incontreranno due volte nel corso della stessa edizione della coppa del mondo. Allora furono protagoniste Brasile e Turchia, questa volta toccherà a Belgio e Inghilterra. Entrambe le compagini poi hanno già giocato, e perso, la cosiddetta finalina. Il Belgio nel 1986, quando, dopo la sconfitta in semifinale contro l’Argentina di Maradona, rimedio un 4-2 dalla Francia che sancì il quarto posto finale ai Mondiali messicani. L’Inghilterra invece fu protagonista della finale per il terzo e quarto posto a Italia 90′ quando venne battuta proprio dai padroni di casa grazie alle reti di Baggio e Schillaci.

Belgio-Inghilterra: l’arbitro del match

L’arbitro del match sarà l’iraniano Alizera Faghani. Insieme a lui ci saranno i guardalinee Reza Sokhandan e Moha Mansouri, il quarto uomo sarà il senegalese Malang Diedhiou. Al Var invece saranno presenti lo statunitense Genger e il tedesco Dankert. Faghani è stato in lizza fino all’ultimo momento per arbitrare la finalissima di domani tra Francia e Croazia. Tuttavia la Fifa ha poi scelto di puntare sull’argentino Pitana. Tuttavia l’iraniano ha disputato davvero un ottimo Mondiale, e la prova è la splendida direzione di Francia-Argentina, pertanto si è deciso di premiarlo scegliendolo come fischietto per la sfida tra Belgio e Inghilterra valevole per l’assegnazione del terzo e quarto posto.

Belgio-Inghilterra Streaming: dove vederla in tv

Belgio-Inghilterra sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e tramite l’app Mediaset Mondiali FIFA 2018, oltre che sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.