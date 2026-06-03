Tentazione Muharemovic per il Como: i lariani pronti ad iscriversi alla corsa per il difensore del Sassuolo già conteso da Juve e Inter

Il mercato del Como si accende con un nuovo obiettivo per il reparto arretrato: si tratta di Tarik Muharemović, giovane difensore centrale del Sassuolo che negli ultimi mesi sta attirando l’attenzione per le sue qualità tecniche e la prospettiva di crescita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società biancoblù sta valutando con attenzione il profilo del calciatore bosniaco, intenzionata a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, dopo la straordinaria qualificazione in Champions League ottenuta dalla squadra.

Il Como segue con interesse il giovane centrale, che rappresenterebbe un investimento di prospettiva per la difesa. Al momento, però, la trattativa è in una fase di standby, principalmente a causa dei costi dell’operazione, considerati elevati. La dirigenza del club resta alla finestra, pronta a capire se ci saranno margini per ridurre le richieste economiche del Sassuolo e portare avanti la trattativa in maniera concreta.

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L’interesse del Como è significativo, soprattutto considerando la folta concorrenza sul calciatore. Muharemović è da tempo nei radar delle principali squadre di Serie A: l’Inter aveva manifestato un interesse concreto già nelle scorse sessioni di mercato, mentre la Juventus continua a monitorare attentamente la situazione, valutando il giovane come un rinforzo per il futuro. La presenza di club così importanti aumenta il valore del giocatore e rende più complesso per il Como chiudere l’operazione a condizioni sostenibili.

Il giovane difensore bosniaco, nato nel 2003, ha dimostrato in questa stagione di possedere caratteristiche fisiche e tecniche in grado di inserirsi rapidamente in contesti competitivi di alto livello. La scelta del Como di puntare su un profilo emergente riflette l’intenzione della società di costruire una squadra competitiva, con una base solida di giovani talenti da valorizzare.

Il club biancoblù dovrà quindi valutare attentamente tempi e modalità dell’operazione, cercando di conciliare ambizioni sportive e sostenibilità economica. Se la trattativa dovesse andare in porto, Muharemović diventerebbe uno dei pilastri della difesa del Como per la prossima stagione, contribuendo a consolidare il percorso di crescita del club in Serie A e in Europa.