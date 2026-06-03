Allegri Napoli, è il grande giorno: risoluzione col Milan, poi l’incontro con il club azzurro. Durata, ingaggio e bonus: i dettagli sulla firma

Allegri Napoli, è il giorno della risoluzione col Milan, poi avverrà l’incontro con Manna. Durata, ingaggio e bonus: tutti i dettagli sulla firma

È arrivato il giorno dei saluti definitivi tra Massimiliano Allegri e il Milan. Dopo un epilogo burrascoso, culminato con il doloroso quinto posto in campionato, la clamorosa esclusione dalla prossima Champions League e il conseguente esonero, le due parti sono pronte a deporre le armi. A differenza della pacifica separazione avvenuta recentemente tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, la rottura in casa rossonera è stata figlia di mesi di profondi contrasti interni. Oggi, però, la tregua conviene a tutti: al Diavolo per riorganizzarsi e al tecnico per volare verso la panchina del Napoli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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Il vertice decisivo a Casa Milan per la buonuscita

Nelle prossime ore andrà in scena a Casa Milan un vertice cruciale tra l’entourage dell’allenatore livornese e Massimo Calvelli, membro del Cda rossonero in possesso delle deleghe operative. Sul tavolo c’è la delicata risoluzione del contratto, che lega ancora il tecnico al club meneghino per un’altra stagione.

La trattativa si gioca sulle cifre della liquidazione. Il Milan ha aperto alla possibilità di versare un indennizzo pari alla differenza tra il vecchio stipendio rossonero e quello che l’allenatore percepirà in Campania. Ballerebbe circa un milione di euro: se le parti colmeranno questa distanza, si arriverà subito alle firme.

Il dibattito sulle responsabilità dell’ultima annata resta acceso ma ora la priorità del mister è liberarsi per iniziare il suo nuovo capitolo.

Le cifre dell’accordo azzurro: l’attesa di De Laurentiis

Sullo sfondo attende Aurelio De Laurentiis, che ha fretta di ufficializzare il nuovo allenatore prima di partire per gli Stati Uniti. Dopo anni di lungo corteggiamento, l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo.

I legali stanno già lavorando ai dettagli del nuovo vincolo contrattuale:

Durata: Accordo per le prossime due stagioni , con un’opzione per un terzo anno a favore della società.

Accordo per le prossime , con un’opzione per un terzo anno a favore della società. Ingaggio base: Stipendio fissato a 4,5 milioni all’anno .

Stipendio fissato a . Bonus: Incentivi legati ai risultati, tra cui un premio speciale in caso di vittoria dello scudetto.

Moduli e mercato: il piano per la rinascita

Una volta formalizzato l’addio al Milan, Allegri fisserà un incontro operativo con il ds azzurro Giovanni Manna. L’allenatore apprezza molto l’attuale organico partenopeo e lo ritiene assolutamente competitivo, pur necessitando di qualche alternativa di qualità sul mercato.

Dal punto di vista tattico, Max potrebbe esplorare diverse soluzioni, dal 3-5-2 al 3-4-3, ma si fa largo l’ipotesi di un ritorno al 4-3-3, lo stesso modulo che lo lanciò nel grande calcio. Dopo le scorie di Milanello, Allegri è pronto a trasformare la delusione in energia positiva: Napoli rappresenta l’occasione perfetta per dimostrare all’Italia di essere ancora un allenatore vincente.