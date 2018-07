Brasile-Belgio, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Brasile-Belgio, quarti di finale Mondiali di Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultati, pagelle, tabellino e sintesi

Ci stiamo addentrando sempre di più nel vivo del torneo e legare si fanno via via più complicate. Per il secondo quarto di finale si affronteranno dunque Brasile e Belgio, per decidere chi andrà ad affrontare la vincente di Uruguay-Francia in semifinale. I diavoli rossi hanno vinto tutte le partite giocate fin’ora, anche se negli ottavi se la sono vista brutta rimontando il Giappone solo in extremis. A separare la squadra di Martinez dalla semifinale c’è però il Brasile di Neymar e compagni, che pur non brillando sempre si è confermato una squadra solida e tremendamente efficace quando più conta. Staremo a vedere chi riuscirà ad entrare nelle migliori 4 del Mondo.

Brasile-Belgio: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Brasile-Belgio: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici in vista del match in programma alle 20:00 a Kazan. Tite si affida al suo solito 4-2-3-1 e recupera Marcelo a sinistra, con Felipe Luis che si accomoda in panchina. In avanti confermati Neymar, Coutinho, e Willian, alle spalle dell’unica punta che sarà ancora Gabriel Jesus, nonostante le prestazioni fin qui non esaltanti. Nel Belgio invece Martinez decide di lasciare in panchina Mertens con De Bruyne che completa il tridente con Hazard e Lukaku. In mediana torna titolare Fellaini dopo la buona prova da subentrato con il Giappone.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Fernandinho, Paulinho; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. All. Tite.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, Fellaini, Chadli; De Bruyne, Lukaku, E. Hazard. All. Martinez.

Brasile-Belgio: probabili formazioni e pre-partita

Tite dovrebbe lasciare invariata per 10/11 la formazione che ha superato il Messico. L’unico cambio, forzato, è quello di Fernadinho per Casemiro, con il giocatore del Real che è stato squalificato nell’ottavo di finale. Per il resto tutto confermato con Fagner e Felipe Luis sulle fasce, ancora non ritorna Marcelo, e i soliti 4 la davanti ad accendere la fantasia dei tifosi. Martinez invece schiera i suoi ragazzi con un 3-4-3 che vedrà Alderweireld, Boyata e Vertonghen a difesa della porta di Curtois. Inavanti il tridente composto da Hazard, Mertens e Lukaku a cercare di impensierire Alisson.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Fernandinho, Paulinho; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. All. Tite.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku, E. Hazard. All. Martínez.

Brasile-Belgio: i precedenti del match

Questo tra Brasile e Belgio sarà il quinto confronto tra le due squadre. Il primo risale addirittura al 1963 e fu vinto proprio dal Belgio. Gli altri tre invece sono tutti stati dei successi per il Brasile, che l’ultima volta che ha trionfato sul Belgio, agli ottavi del Mondiale del 2002, ha poi potuto alzare la Coppa. Il Belgio dal canto ha perso tre degli ultimi quattro incontri con squadre sudamericane e proverà ad invertire la tendenza.

Brasile-Belgio: l’arbitro del match

Sarà il serbo Milorad Mazic a dirigere il match tra Brasile e Belgio valido per i quarti di finale del Mondiale di Russia 2018. Mazic è un arbitro di grande esperienza come dimostra la direzione dell’ultima finale di Champions League, a Kiev, tra Real Madrid e Liverpool. Sarà la sua terza presenza nel torneo, dopo quelle in Colombia-Senegal e Messico-Corea del Sud.

Brasile-Belgio Streaming: dove vederla in tv

Brasile-Belgio sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.