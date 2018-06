Croazia-Nigeria, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Croazia-Nigeria, gruppo D Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Qui di seguito la diretta live di Croazia-Nigeria, incontro valevole per il primo turno del girone D dei Mondiali di Russia 2018. Sul campo due possibili outsider del girone che comprende anche Argentina ed Islanda: da una parte la formazione allenata da Zlatko Dalic, possibile sorpresa del torneo sia per il gioco espresso negli ultimi due anni, sia soprattutto per la qualità in rosa dei singoli giocatori arrivati alla manifestazione. Dall’altra invece le Aquile di Gernot Rohr, vera e propria mattatrice delle qualificazioni africane al torneo (pass per i Mondiali già strappato addirittura lo scorso ottobre) con una generazione nuova di talenti fisici e tecnici affiancati a qualche volto già meglio conosciuto nell’ambito del calcio europeo.

Croazia-Nigeria: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Croazia-Nigeria: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Croazia-Nigeria: probabili formazioni e pre-partita

Croazia che dovrebbe schierarsi con il solito 4-2-3-1: nessun dubbio in difesa, dove dovrebbero giocare più o meno gli stessi giocatori visti in campo nell’ultimo biennio, mentre nei due di centrocampo sono maggiori i dubbi per il commissario tecnico Dalic. Sicuro del posto l’asso del Barcellona Ivan Rakitic, mentre per l’altro posto è dubbio tra l’ormai ex Fiorentina Milan Badelj (favorito) e l’interista Marcelo Brozovic. Sulla trequarti insostituibile Luka Modric, ma occhio alla possibilità di arretrarlo al fianco di Rakitic (condannando così alla panchina tanto Badelj quando Brozovic) per far spazio ad Andrej Kramaric. Larghi Ivan Perisic ed Ante Rebic, in avanti lo juventuno Mario Mandzukic.

Rohr dovrebbe confermare l’offensivo 4-3-3 già visto nelle qualificazioni ai Mondiali: anche per lui pochissimi dubbi sulla difesa, mentre a centrocampo se è sicuro del posto Obi Mikel, lo stesso non si può dire dell’ex laziale Ogenyi Onazi e di Wilfred Ndidi, entrambi minacciati dal torinista Joel Obi. In attacco foltissima la concorrenza: sugli esterni quasi sicuri del posto Victor Moses ed Alex Iwobi, mentre come punta centrale Odion Ighalo è favorito su Kelechi Iheanacho.

CROAZIA (4-2-3-1) – Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Rakitic, Badelj; Perisic, Modric, Rebic; Mandzukic. Allenatore: Dalic

NIGERIA (4-3-3) – Uzoho; Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu; Onazi, Obi Mikel, Ndidi; Moses, Ighalo, Iwobi. Allenatore: Rohr

Croazia-Nigeria: i precedenti del match

Nessun precedente tra le due formazioni in assoluto: i croati hanno affrontano nel corso della loro storia una sola volta una squadra africana, ovvero quattro fa in Brasile il Camerun (vittoria nettissima per 0 a 4 con gol Ivica Olic, Perisic e doppietta di Mandzukic).

Croazia-Nigeria: l’arbitro del match

L’arbitro della partita sarà il brasiliano Sandro Meira Ricci, 43 anni, al suo primo Mondiale in assoluto. Il fischietto sudamericano non ha mai diretto la Croazia a livello internazionale, se non la sua rappresentativa Under 20 ai Mondiali di categoria del 2013 nella fase a gironi contro la Nuova Zelanda (vittoria croata per 2 a 1). Due precedenti invece con la Nigeria, seppure nella sua versione olimpica, entrambi a Rio de Janeiro 2016: vittoria africana ai quarti di finale 2 a 0 contro la Danimarca ed ancora vittoria delle Super Eagles nella finalina del terzo posto per 2 a 3 contro l’Honduras.

Croazia-Nigeria Streaming: dove vederla in tv

Croazia-Nigeria sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

