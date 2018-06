Uruguay-Arabia Saudita: risultato, sintesi, highlights e tabellino della gara del girone A dei Mondiali 2018

Il campionato mondiale di calcio 2018 prosegue con la seconda partita in programma di oggi, Uruguay-Arabia Saudita. La sfida tra le due Nazionali prenderà luogo alle ore 17 alla Rostov Arena tra le squadre allenate dai rispettivi ct Tabarez e Pizzi. Nella prima gara in programma oggi, Portogallo-Marocco, i lusitani hanno avuto la meglio grazie al gol di Cristiano Ronaldo in apertura di gara mentre la Nazionale di Benatia è la prima eliminata del Mondiale 2018 in Russia. Appuntamento caldo per l’Uruguay che ha vinto balbettando la gara d’apertura contro l’Egitto grazie ad un gol di Gimenez al minuto 89.

Tanti gli ‘italiani’ in campo per la Nazionale del Sudamerica visto che nell’undici titolare saranno presenti Martin Caceres della Lazio, Matias Vecino dell’Inter e Rodrigo Bentancur della Juventus. Senza dimenticare chi dall’Italia è passato nel corso della carriera, vale a dire Muslera e sopratutto Edinson Cavani. Per il 4-4-2 di Tabarez c’è un 4-5-1 avversario con Pizzi che tenterà di incartare a centrocampo gli uruguaiani per la ricerca di uno storico punto nel girone mondiale. La partita tra Uruguay-Arabia Saudita prenderà il via alle ore 17 e verrà arbitrata dal francese Turpin.

Uruguay-Arabia Saudita 0-0: tabellino

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Godin, Gimenez, Caceres; Sanchez, Bentancur, Vecino, Rodriguez; Cavani, Suarez. Commissario tecnico: Tabarez

ARABIA SAUDITA (4-5-1): Alowais; Alburayk, Osama, Ali, Yasser; Hatan, Salman, Otayf, Taiseer, Salem; Fahad. Commissario tecnico: Pizzi

ARBITRO: Turpin (FRA)

Uruguay-Arabia Saudita: formazioni ufficiali

4-4-2 canonico per il ct Oscar Tabarez. La nazionale uruguaiana si affida a Cavani e Suarez come terminali offensivi, mentre Sanchez e Rodriguez saranno gli esterni di centrocampo. Coppia centrale composta dagli ‘italiani’ Vecino e Bentancur, difesa a quattro con Varela e Caceres terzini, Godin e Gimenez centrali, in porta Muslera. Pizzi mette mano alla formazione e cambia dopo lo 0-5 contro la Russia, a partire dal portiere Alowais.

