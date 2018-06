Mohammad al Owais protagonista in negativo in Uruguay-Arabia Saudita: un’uscita a farfalle del portiere saudita ha permesso a Luis Suarez di sbloccare il risultato

Si sta giocando in questi minuti la sfida Uruguay-Arabia Saudita, valida per la seconda giornata del gruppo A dei Mondiali di Russia 2018. Pochi istanti fa la gara si è sbloccata grazie a Luis Suarez, ma il protagonista in assoluto è Mohammed Al Owais. Tutto è successo al minuto 23: corner per la formazione sudamericana calciato da Carlos Sanchez, l’estremo difensore saudita esce letteralmente a farfalle e per il Pistolero è un gioco da ragazzi insaccare.

Un errore incredibile quello dell’estremo difensore dell’Arabia Saudita, lanciato titolare quest’oggi dal commissario tecnico Pizzi al posto di AL Moautai. Una scelta che non ha evidentemente pagato: il classe 1991 di Al-Haasa ha evidenziato poca sicurezza fin dalle prime battute di gioco, sbagliando molto con i piedi e facendo delle uscite alte alquanto discutibili. La frittata però è quella del 23’: dopo un’ottima difesa di squadra, i sauditi vanno sotto per l’errore marchiano del ventisettenne che gioca in patria nell’Al-Ahli Gedda. Qui di seguito vi proponiamo il video con la clamorosa papera di Al Owasi.