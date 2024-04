PSG Barcellona, insulti razzisti e saluti nazisti. Arrivano i DASPO

Durante PSG Barcellona ci sono stati saluti nazisti e insulti razzisti. Ecco il comunicato ufficiale della squadra catalana

IL COMUNICATO – FC Barcellona informa che il comitato disciplinare del club ha deciso di sospendere temporaneamente la tessera delle persone arrestate dalla polizia francese durante l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il PSG a Parigi il 10 aprile.

Allo stesso tempo, il terzo imputato è stato informato del fatto che ora gli è vietato acquistare biglietti dell’FC Barcellona, ​​sia per gli eventi in casa che per quelli in trasferta. I tre tifosi sono stati arrestati al termine della partita, accusati di aver fatto il saluto nazista e di aver pronunciato insulti razzisti