Portogallo-Marocco 0-0, Mondiali 2018: risultato e cronaca in diretta live

Portogallo-Marocco, gruppo B Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

E’ arrivato per il Portogallo il momento di confermare quanto di buono fatto vedere nella gara d’esordio con la Spagna. Di fronte però ci sarà un Marocco più agguerrito che mai, intenzionato a conquistare i tre punti. Infatti in caso di mancata vittoria i nord africani sarebbero già con un piede e mezzo fuori dalla competizione con una gara ancora da giocare. Una sfida già decisiva dunque anche per Ronaldo e compagni, che con tre punti aumenterebbero sensibilmente le proprie possibilità di passaggio del turno.

Portogallo-Marocco 0-0 tabellino

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; B. Silva, William Carvalho, Joao Moutinho, Joao Mario; G. Guedes, Cristiano Ronaldo. All. Santos

MAROCCO (4-3-3): El Kajoui; Amrabata, Benatia, Da Costa, Hakimi; BElhanda, El Ahmadi, Boussoufa; Dirar, Boutib, Ziyech. All. Renard

ARBITRO: Geiger (USA)

Portogallo-Marocco: diretta live e sintesi

1′ pt – Geiger fischia l’inizio, comincia Portogallo-Marocco

Portogallo-Marocco: formazioni ufficiali

Alla fine Fernando Santos conferma quasi interamente la squadra che ha bloccato la Spagna. Solito 4-4-2, con un soli cambio rispetto all’undici della scorsa partita. Sarà infatti Joao Mario e non Bruno Fernandes ad agire da esterno sinistro nel centrocampo a 4. In avanti insieme a Cristiano Ronaldo scelto ancora una volta Guedes, con Andrè Silva costretto nuovamente ad accomodarsi in panchina. Stravolge invece le aspettative della vigilia Renard che schiera la sua squadra con un 4-3-3 in cui Belhanda farà la mezz’ala destra e Ziyech e Dirar gli esterni offensivi.

Portogallo-Marocco: probabili formazioni e pre-partita

Siamo già di fronte ad una partita decisiva. Per questo i due allenatori se la vorranno giocare con i migliori uomini a propria disposizione. Santos potrà ovviamente contare sul suo fuoriclasse Cristiano Ronaldo, capace di una giocata in grado di indirizzare la partita. A cercare di dargli manforte ci sarà il tridente composto da B. Silva, Guedes e B. Fernandes. Sarà invece compito di Pepe e Fonte tenere blindata la porta di Rui Patricio. Reanard invece non potendo contare sulle giocate del singolo si affiderà al collettivo, in cui però spiccano alcune individualità che dovranno necessariamente trainare i compagni. Spazio dunque ad un 3-4-3 dove toccherà a Zyech e Belhanda cercare di alzare il tasso tecnico della squadra.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; William Carvalho, Joao Moutinho; B. Silva, Guedes, B. Fernandes; Cristiano Ronaldo. All. Santos

MAROCCO (3-4-3): Munir; Hakimi, Benatia, Saiss; Harit, El Ahmadi, Ziyech, Boussoufa; Belhanda, Kaabi, Amrabat. All. Renard

Portogallo-Marocco: i precedenti del match

Il Marocco è chiamato alla non facile impresa di imporsi sul Portogallo. Non sarà affatto semplice, ma Benatia e compagni possono contare su un aiuto in più. Nell’ultimo precedente tra queste due squadre, ai Mondiali del 1986 in Messico, ad imporsi furono proprio i nord africani con il risultato di 3-1. Fu la loro prima storica vittoria in una rassegna iridata. Si tratta anche dell’unica sconfitta della selezione lusitana contro una formazione africana.

Portogallo-Marocco: l’arbitro del match

L’arbitro de match sarà l’americano Mark Geiger. Ad aiutarlo gli assistenti Joe Fletcher, dal Canada e Frank Anderson, anche lui statunitense. Il quarto uomo invece sarà il russo Sergei Karasev. Geiger è un arbitro di grande esperienza, per lo più accumulata tra Olimpiadi, Mondiali per Club e Copa America. Ha già preso parte alla scorsa Coppa del Mondo in Brasile, dove ha diretto due gare dei gironi e l’ottavo di finale Francia-Nigeria.

Portogallo-Marocco Streaming: dove vederla in tv

Portogallo-Marocco sarà trasmessa a partire dalle ore 14 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

