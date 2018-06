Germania-Messico 0-0, Mondiali 2018: risultato e cronaca in diretta live

Germania-Messico, gruppo F Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Germania–Messico, scelte ufficiali: una sola novità nella formazione titolare della Germania rispetto alle indicazioni emerse alla vigilia, sulla corsia sinistra difensiva agirà Plattenhardt e non Hector. Capitolo Messico: Layun scala sulla trequarti con Vela e Lozano alle spalle del riferimento offensivo Hernandez, sulla sinistra in retroguardia fiducia a Gallardo.

Germania-Messico 0-0: tabellino

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt; Khedira, Kroos; Muller, Ozil, Draxler; Werner. A disposizione: Ter Stegen, Trapp, Ginter, Reus, Goretzka, Sule, Rudy, Rudiger, Brandt, Gundogan, Gomez. Allenatore: Joachim Löw

Messico (4-2-3-1): Ochoa; Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo; Herrera, Guardado; Layun, Vela, Lozano; Hernandez. A disposizione: Corona, Talavera, Marquez, Gutierrez, J. Dos Santos, Fabian, Raul, G. Dos Santos, Jesus C., Peralta, Aquino, Alvarez. Allenatore: Juan Carlos Osorio

ARBITRO: Alireza Faghani

Germania-Messico: diretta live e sintesi

2′ – Boateng salva su Lozano che aveva calciato a botta sicura da due metri! Sugli sviluppi del corner provvidenziale l’uscita bassa di Neuer

1′ – Fischio d’inizio: via a Germania-Messico

Prende vita anche il Gruppo F di Russia 2018, quello che vede partecipare i campioni in carica: la Germania di Loew, strepitosa nel suo cammino a Brasile 2014, pronta a difendere il titolo forte di una squadra di livello assoluto. Compagine che trova argomenti validi in ogni comparto di campo, oltremodo completa e strutturata per arrivare ancora una volta in fondo. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Germania-Messico.

Germania-Messico: formazioni ufficiali

Germania-Messico: probabili formazioni e pre-partita

Loew sceglie di affidarsi a Neuer tra i pali, c’è Kimmich sulla corsia destra difensiva. I soliti Khedira e Kroos in mediana, spazio a Draxler con Muller ed Ozil alle spalle del riferimento offensivo Werner. Il Messico di Osorio risponde con un 4-3-3 dinamico, il centravanti è Hernandez, ai suoi lati agiranno Vela e Lozano. Probabile impiego a centrocampo per Dos Santos, tandem difensivo centrale composto da Ayala e Moreno.

Germania-Messico: i precedenti del match

Germania e Messico si sono già incontrate tre volte in sfide valevoli per i Mondiali: tedeschi imbattuti nel confronto con gli americani. Sono due i successi della Germania: nel Mondiale del 1978 con il roboante risultato di 6-0, nel 1998 con un più contenuto 2-1. Altra sfida terminata in pareggio: 0-0 nel 1986.

Germania-Messico: l’arbitro del match

Dirige l’arbitro iraniano Alireza Faghani, classe 1978 e Fifa dal 2008. A livello internazionale, nel corso dell’attuale stagione, ha arbitrato tre gare di AFC Champions League, tutte relative alla fase a gironi, occasioni in cui ha estratto dieci cartellini gialli, alla media di 3.3 ammonizioni a partita.

