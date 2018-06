Tunisia-Inghilterra, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Tunisia-Inghilterra, gruppo G Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo Belgio-Panama, Tunisia-Inghilterra è la seconda gara del gruppo G dei Mondiali di Russia 2018. Le due squadre si sfidano alla Volgograd Arena di Volgograd, città sita nella Russia meridionale. Le due selezioni tornano ad affrontarsi dopo 20 anni (l’ultima volta proprio nella fase a gruppi di Francia ’98): da una parte la Tunisia guidata dal ct Nabil Maaloul, che torna ai Mondiali dopo 12 anni e sogna il passaggio agli ottavi di finale (risultato mai raggiunto); dall’altra, la ‘nuova’ Inghilterra di Gareth Southgate, ct che punta sui giovani per ritrovare un successo internazionale che manca ormai da 50 anni.

Tunisia-Inghilterra: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Tunisia-Inghilterra: formazioni ufficiali, Cahill e Dier in panchina, Maguire e Lingard dal 1′

TUNISIA (4-4-1-1) – Hassen; Bronn, Ben Youssef S., Meriah, Maaloul; Sassi, Skhiri, Ben Youssef F., Badri; Khazri; Sliti.

INGHILTERRA (3-5-2) – Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Lingard, Henderson, Alli, Young; Sterling, Kane.

Tunisia-Inghilterra: probabili formazioni e pre-partita

La Tunisia guidata dal ct Nabil Maaloul dovrebbe puntare su uno schieramento offensivo; squadra così probabilmente schierata col 4-2-3-1: Mathlouthi in porta, linea difensiva formata da Nagguez, Meriah, Ben Youssef e Ali Maaloul. A centrocampo si scaldano Sassi e Ben Amor; sulla trequarti, Badri, Khaoui e Sliti sono pronti a supportare la punta Khazri. L’Inghilterra di Gareth Southgate, al suo esordio da ct ai Mondiali, è pronta a scendere in campo col 3-4-2-1; davanti al portiere Pickford, va verso la conferma la rodata difesa con Walker, Stones e Cahill. A centrocampo sono pronti Trippier, Dier, Henderson e Young; sulla trequarti di campo si scaldano Alli e Sterling, pronti a supportare la punta Harry Kane.

TUNISIA (4-2-3-1) – Mathlouthi; Nagguez, Meriah, Ben Youssef, Maaloul; Sassi, Ben Amor; Badri, Khaoui, Sliti; Khazri.

INGHILTERRA (3-4-2-1) – Pickford; Walker, Stones, Cahill; Trippier, Henderson, Dier, Young; Alli, Sterling; Kane.

Tunisia-Inghilterra: i precedenti del match

I precedenti tra Tunisia e Inghilterra sono due; il primo storico risale al giugno 1990: in amichevole giocata a Tunisi, le due formazioni pareggiarono 1-1. Poi, ai Mondiali di Francia ’98, le due squadre si incontrarono nella fase a gruppi: in quel caso, vittoria inglese per 2-0 (reti di Shearer e Scholes).

Tunisia-Inghilterra: l’arbitro del match

L’arbitro di Tunisia-Inghilterra è il colombiano Wilmar Roldan. 38 anni, ha esordito ai Mondiali nella manifestazione di Brasile 2014 arbitrando Messico-Camerun (1-0) e Corea del Sud-Algeria (2-4). Roldan è alla prima direzione di Tunisia e Inghilterra, selezioni di cui non ha mai arbitrato alcuna gara, neanche delle formazioni giovanili.

Tunisia-Inghilterra Streaming: dove vederla in tv

Tunisia-Inghilterra verrà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Canale 5. La gara potrà poi essere seguita anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset.

