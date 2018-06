Danimarca-Francia, gruppo C Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Danimarca Francia partita in programma alle 16:00 di martedì 26 giugno dei Mondiali 2018 in Russia. Diretta dallo stadio Luzhniky di Mosca: questa partita è una delle due che chiudono il gruppo C della Coppa del Mondo. La Francia vuole il primo posto nel girone: vincendo il gruppo A infatti i Bleus eviterebbero uno scontro difficilissimo contro la Croazia, forse la big europea che ha maggiormente convinto. Certo con il primo posto resterebbe vivo lo spauracchio Argentina, ma in questo è sicuramente preferibile alla nazionale balcanica. La Francia potrebbe anche giocarsi l’ottavo contro l’Islanda – già demolita nei quarti degli Europei – o la Nigeria. La Danimarca si trova in una situazione non comodissima: il pareggio contro l’Australia ha complicato i piani degli scandinavi. La vittoria significherebbe primo posto, un pareggio archivierebbe comunque la qualificazione ma attenzione alla sconfitta, perchè in questo caso i danesi potrebbero ritrovarsi fuori. Infatti l’Australia potrebbe battere il Perù, segnando un gol in più di quanto farebbe la Danimarca ed eliminandola così in virtù del maggior numero di reti realizzate o del quoziente tra gol fatti e subiti.

Danimarca-Francia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 16

Danimarca-Francia: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Danimarca-Francia: probabili formazioni e pre-partita

FRANCIA – Pochi dubbi di formazione alla vigilia per il Commissario tecnico francese Didier Deschamps, intenzionato a confermare l’ormai collaudato 4-2-3-1: tra i pali spazio a Lloris, difesa a quattro composta da destra a sinistra da Pavard, Varane, Umtiti (da valutare comunque le sue condizioni) e Lucas Hernandez, centrocampo a due con Kantè e Pogba, saranno invece Mbappé, Griezmann e Matuidi ad agire dietro le spalle dell’unica punta Giroud. E c’è proprio una statistica curiosa che riguarda l’attaccante del Chelsea: è lui infatti ad avere segnato gli ultimi tre gol della Francia contro la Danimarca.

PROBABILE FORMAZIONE FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez; Kantè, Pogba; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. CT: Deschamps.

DANIMARCA – Il Commissario tecnico danese conferma il 4-2-3-1, modulo ormai collaudato: in porta spazio a Schmeichel, Larsen terzino destro e Dalsgaard terzino sinistro, coppia di difensori centrali composta invece da Kjaer e Christensen. A centrocampo Delaney e Schöne agiranno dietro il trio di trequartisti che sarà composto da Fischer, Eriksen e Sisto, con Jorgensen unica punta. Certa l’assenza di William Kvist che a causa dell’infortunio subito nella gara contro il Perù ha terminato anzitempo la sua avventura al Mondiale

PROBABILE FORMAZIONE DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Larsen, Kjaer, Christensen, Dalsgaard; Delaney, Schöne; Fischer, Eriksen, Sisto; N. Jorgensen. CT: Hareide.

Danimarca-Francia: i precedenti del match

Tanti i precedenti tra le due nazionali. Ai Mondiali si sono incontrate due volte. In entrambe le occasioni si è trattata nell’ultima partita della fase a gironi: i Bleus hanno vinto 2-1 nel 1998, mentre nel 2002 il successo è stato per la formazione danese (2-0). Questo sarà il sesto torneo internazionale in cui si affronteranno Danimarca e Francia, dopo Euro 1984, Euro 1992, Mondiale 1998, Euro 2000 e Mondiale 2002. I Bleus hanno vinto tre di questi cinque tornei.

Danimarca-Francia: l’arbitro del match

Sarà Meira Ricci ad arbitrare Danimarca-Francia, ultima partita del gruppo C. E’ la seconda direzione di gara per Ricci che in precedenza aveva arbitrato Croazia-Nigeria. L’arbitro brasiliano sarà aiutato da Emerson de Carvalho e Marcelo van Gasse. Il quarto uomo sarà l’Italiano Gianluca Rocchi.

Danimarca-Francia Streaming: dove vederla in tv

Danimarca-Francia sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

