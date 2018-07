Uruguay-Francia, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Uruguay-Francia, quarti di finale Mondiali di Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultati, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo due giorni di riposo forzato per tutti gli appassionati, oggi alle 16 prenderanno il via i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Ad aprire le danze saranno due selezioni d’eccezione, con una storia decisamente importante alle spalle in quanto entrambe in grado di alzare almeno una volta la tanto ambita Coppa del Mondo: Uruguay e Francia. Dopo le vittorie ottenute, rispettivamente, contro Portogallo e Argentina, le due squadre sono pronte a darsi battaglia per conquistare un posto in semifinale, dove le attenderà la vincente di Brasile˗Belgio.

Entrambe, inoltre, saranno costrette a far fronte a due importanti assenze: Cavani da una parte, a causa dell’infortunio muscolare patito nell’ultima uscita, e Matuidi dall’altra, squalificato dopo un’ammonizione di troppo. Nonostante queste defezioni, l’incontro porta in dote, in ogni caso, un’enorme quantità di classe e talento, rappresentati da giocatori del calibro di Mbappé, Pogba, Griezmann, Suarez, Bentancur e Torreira, solo per citarne alcuni. Appena disponibili le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match.

Uruguay-Francia: diretta live e sintesi

Uruguay-Francia: formazioni ufficiali

Uruguay-Francia: probabili formazioni e pre-partita

QUI URUGUAY – Come temuto, con ogni probabilità Cavani non sarà la punta titolare a disposizione di Oscar Tabarez a causa della lesione al polpaccio rimediata nell’ultimo confronto contro il Portogallo. L’unica speranza, ormai, sarà quella di recuperarlo per l’eventuale semifinale, ma l’avversario di turno non fa dormire sonni troppo tranquilli. Allora, per sostituirlo, il ct dovrebbe optare per la sua riserva più naturale, ovvero Stuani, in coppia ovviamente con Suarez. Per il resto, formazione interamente confermata rispetto all’ultimo match.

QUI FRANCIA – Se i sudamericani dovranno rinunciare ad un loro pezzo da novanta, anche Deschamps ha i suoi grattacapi da risolvere in vista del forzato forfait di Matuidi, squalificato dopo il giallo rimediato contro l’Argentina. Anche qui, a sostituirlo, dovrebbe essere il suo alter ego più logico: Tolisso, nonostante fin qui sia stato una delle pedine più deludenti. In attacco, con ogni probabilità, spazio ancora all’usato sicuro rappresentato da Giroud, preferito all’esterno Dembelè.

URUGUAY (3-5-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez; Laxalt, Vecino, Torreira, Bentancur, Nandez; Stuani, Suarez. Commissario tecnico: Oscar Washington Tabarez.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Tolisso, Kantè, Pogba; Mbappè, Giroud, Griezmann. Commissario tecnico: Didier Deschamps.

Uruguay-Francia Streaming: dove vederla in tv

Uruguay-Francia sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.