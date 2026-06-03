Baturina si racconta: «Ogni giocatore sogna la Champions, arrivarci è incredibile. Grande stagione del Como grazie al nostro gruppo!»

Baturina, protagonista del Como in questa grandissima stagione, ha rilasciato queste dichiarazioni tra Mondiale e Champions League

Tra le grandi rivelazioni dell’ultima stagione calcistica spicca indubbiamente il nome di Martin Baturina. Il talentuoso trequartista del Como si appresta a vivere un’estate da protagonista assoluto, preparando i bagagli per disputare l’imminente Mondiale 2026 con la maglia della sua nazionale. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse balcanico ha ripercorso le tappe fondamentali di un’annata sportiva indimenticabile, volgendo lo sguardo verso gli ambiziosi traguardi futuri che lo attendono.

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Il sogno iridato e il prestigio di imparare da Luka Modric

L’imminente rassegna iridata rappresenta per il fantasista croato il coronamento di un lungo e faticoso percorso sportivo. Indossare la casacca a scacchi bianchi e rossi della Croazia è un traguardo dal valore inestimabile. Riguardo a questa immensa emozione, il gioiello lariano ha dichiarato con orgoglio: “Ogni calciatore professionista sogna di arrivare al Mondiale di poter rappresentare il proprio Paese su questo palcoscenico. Faccio fatica a dire esattamente cosa significa per me, ci sono orgoglio, eccitazione e gratitudine“.

All’interno del ritiro croato, Baturina ha il privilegio di condividere il terreno di gioco con una vera e propria leggenda vivente, un faro per tutti i giovani talenti internazionali. A proposito del capitano storico della selezione, ha aggiunto: “Modric è un modello per qualsiasi giocatore croato. Poterlo vedere da vicino, poter imparare da lui, è un onore, è una fonte d’ispirazione. E’ uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Mi sento fortunato”.

L’impatto con la Serie A e la forza del gruppo al Como

Gran parte di questa clamorosa crescita tecnica e mentale deriva dall’eccellente campionato disputato in Italia. Il salto nella spietata e tattica Serie A ha forgiato il carattere del ragazzo, trasformandolo in un centrocampista moderno e completo. Sull’impatto con la nostra lega, il giocatore ha voluto sottolineare l’importanza del collettivo azzurro: “Giocare in Serie A mi ha insegnato tanto su disciplina, concentrazione e continuità. E’ un campionato che da un centrocampista come me pretende tanto, sia a livello tattico che mentale. La grande stagione è stata possibile grazie al nostro gruppo, davvero speciale, per tutta la stagione”.

Lo sguardo verso il futuro: la vetrina della Champions League

Parlando della qualificazione in Champions League, Baturina ha concluso ribadendo la sua assoluta determinazione: “Ogni giocatore sogna di giocare in Champions, quindi arrivarci è incredibile. E’ un livello che non voglio mai dare per scontato“.