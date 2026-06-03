Hojlund è ufficialmente del Napoli! Attaccante acquistato a titolo definitivo dal Manchester United, quanto spendono gli azzurri

Hojlund è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli! Acquisto a titolo definitivo dal Manchester United, ecco le cifre dell’affare

Il calciomercato regala una notizia attesissima per la tifoseria partenopea. Il Napoli ha comunicato in via ufficiale che sono finalmente maturate tutte le condizioni necessarie per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Rasmus Højlund. L’attaccante danese, sbarcato originariamente in prestito dal Manchester United, diventa così a tutti gli effetti un patrimonio al cento per cento della società campana. Si tratta di una mossa strategica fondamentale per blindare il reparto offensivo e garantire una solida continuità al progetto tecnico azzurro. Le cifre dell’operazione: 44 milioni dopo i 6 per il prestito della scorsa stagione.

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Un impatto devastante: dall’esordio al Franchi ai numeri stagionali

L’avventura del promettente centravanti scandinavo all’ombra del Vesuvio era iniziata nel migliore dei modi. I sostenitori azzurri ricordano bene lo scorso 13 settembre, giorno in cui il numero 19 bagnò il suo esordio assoluto nel campionato italiano con una rete pesantissima. In quell’occasione, il giocatore mise subito la sua prima firma nella preziosa vittoria esterna per 1-3 conquistata al cospetto della Fiorentina, espugnando il difficile e insidioso prato del Franchi. Da quel momento, il feeling con il gol e con l’intera piazza è andato costantemente in crescendo.

Analizzando il suo percorso stagionale, il bilancio dell’ex gioiello dell’Atalanta è di altissimo profilo. Nel corso di questa intensa annata in maglia azzurra, ha collezionato ben 44 presenze complessive tra campionato e coppe. Il suo apporto sotto porta è stato a dir poco determinante: ha messo a referto la bellezza di 16 reti, dimostrando una grande lucidità negli ultimi sedici metri e una straordinaria capacità di integrarsi nei collaudati meccanismi tattici della squadra.

La firma sulla Supercoppa Italiana e il futuro partenopeo

Tra i momenti più esaltanti e decisivi della sua prima parentesi napoletana spicca, senza ombra di dubbio, il trionfo nella Supercoppa Italiana. Hojlund ha contribuito in maniera sostanziale alla vittoria dell’ambito trofeo, lasciando un segno indelebile in una delle sfide più delicate del torneo. Risulta infatti indimenticabile il gol messo a segno nella tiratissima semifinale vinta contro il Milan, un guizzo da vero opportunista d’area di rigore che ha spianato la strada verso la conquista del prestigioso titolo nazionale.

Con l’avvenuto riscatto dai Red Devils, la società campana si assicura uno dei centravanti più moderni e fisici del panorama calcistico continentale. Il comunicato ufficiale diramato dal club si chiude con un semplice, ma significativo, messaggio di bentornato: “Congratulazioni, Rasmus!”. Ora, per il talentuoso classe 2003, si apre un nuovo ed entusiasmante capitolo, con la consapevolezza di essere diventato il perno centrale dell’attacco del Napoli per gli anni a venire.