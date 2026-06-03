Calciomercato Atalanta, Sarri vara il 4-3-3. Addio Ederson, scatta la caccia ai nuovi rinforzi a centrocampo. C’è il nome dal Brasile!

Calciomercato Atalanta, c’è un nome nuovo dal Brasile per rinforzare il centrocampo della Dea. Di chi si tratta

Il calciomercato dell’Atalanta entra ufficialmente nel vivo con l’inizio di una nuova e affascinante era tecnica. L’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra porta con sé un inevitabile e radicale stravolgimento tattico: la squadra bergamasca saluterà infatti la storica impostazione del passato per passare in modo stabile e definitivo al 4-3-3. Questa profonda rivoluzione filosofica, incentrata sul possesso palla e sulla rapidità di palleggio, impone alla dirigenza orobica una meticolosa ristrutturazione della rosa, con un focus assoluto e prioritario sul settore nevralgico del campo.

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Ederson verso il Manchester United: cantiere aperto in mediana

La prima grande manovra, ormai giunta alle battute finali, riguarda l’uscita di scena di Ederson. Il mediano brasiliano si appresta a salutare l’Italia per volare in Premier League, destinazione Manchester United. La sua imminente cessione garantirà un incasso multimilionario vitale per le casse del club, ma obbligherà la società a intervenire massicciamente in entrata. Per assecondare i rigorosi dettami del nuovo allenatore e garantire le giuste rotazioni durante la stagione, dovranno infatti arrivare a Bergamo almeno 2/3 centrocampisti centrali dotati di grande intelligenza tattica e qualità nel palleggio.

La gestione dei senatori: De Roon e Pasalic sotto esame

Parallelamente alla ricerca di nuovi innesti, lo staff tecnico sta effettuando attente e profonde valutazioni sulla gestione sportiva di Marten de Roon e Mario Pasalic. L’olandese e il croato sono indiscussi leader dello spogliatoio e colonne portanti dei recenti successi internazionali della Dea, tuttavia l’età anagrafica che avanza impone una fisiologica riflessione. In un 4-3-3 che richiede ritmi vertiginosi e coperture repentine, la loro tenuta atletica andrà gestita con cura chirurgica, calibrandone il minutaggio per preservarne il prezioso carisma e l’esperienza.

Gli obiettivi in entrata: da Ricci al talento brasiliano Martinelli

Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza bergamasca figurano già diversi profili affermati e pronti al grande salto. Per quanto riguarda le opzioni in Italia, piacciono moltissimo Samuele Ricci, regista puro e metronomo ideale per dettare i tempi di gioco, il solido mediano Ardon Jashari e l’estroso Gianluca Gaetano, considerato una mezzala dalle spiccate doti di inserimento offensivo.

Tuttavia, non mancano le affascinanti piste internazionali. Direttamente dal Sudamerica, come scrive il quotidiano Tuttosport, rimbalza infatti il forte interesse per Matheus Martinelli, giovane e talentuoso perno del Fluminense. Una traccia esotica che conferma la ferma volontà del club di monitorare costantemente diversi mercati globali, alla continua ricerca delle occasioni migliori per regalare a mister Sarri un organico di altissimo livello.