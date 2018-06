Argentina-Islanda, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Argentina-Islanda, gruppo D Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Argentina-Islanda: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Argentina-Islanda: formazioni ufficiali

Argentina-Islanda: probabili formazioni e pre-partita

Il gruppo D dei Mondiali di Russia si aprirà con la sfida probabilmente più attesa. Si affrontano, infatti, le squadre più accreditate per il superamento della fase a gironi. Da un lato, l’Argentina che anche per questa edizione si conferma tra le favorite per la vittoria finale. Dall’altro l’Islanda, che nel percorso di qualificazione ai Mondiali ha proseguito la propria crescita come movimento calcistico, chiudendo come prima classificata il raggruppamento dove era presente anche la Croazia, che dopo gli spareggi è stata sorteggiata nello stesso girone.

L’Albiceleste si presenta ai Mondiali dopo un percorso di qualificazione turbolento e soprattutto priva di due titolari. Infatti, nelle scorse settimane, i sudamericani sono stati costretti a rinunciare prima al portiere Sergio Romero, fermato da un problema al ginocchio, e poi a Manuel Lanzini, che in allenamento ha rimediato la rottura del legamento crociato. Nelle amichevoli degli scorsi mesi, è emerso chiaramente quello che è il modulo designato da Jorge Sampaoli per la sua Argentina: il 4-2-3-1. In porta, ci sarà Caballero e davanti a lui la linea a quattro composta da Salvio, Otamendi, Rojo e Tagliafico. Davanti alla difesa, è sicuro del posto Javier Mascherano mentre al suo fianco dovrebbe esserci Biglia. Sarà presumibilmente Aguero il terminale offensivo della nazionale argentina, con alle spalle il terzetto composto da Meza, Messi e Di Maria.

Organizzazione e compattezza, unite alla tecnica di Gylfi Sigurdsson, sono le armi degli isolani. Peraltro, il centrocampista dell’Everton ha recuperato il mese scorso da un infortunio che inizialmente pareva mettere in discussione la sua presenza in Russia; pericolo poi scongiurato. Proprio la sua posizione in campo al momento è ancora incerta. Il c.t. Halgrimsson dovrebbe distaccarsi poco da un 4-4-2 canonico, ma l’atteggiamento che vorrà dalla squadra potrebbe influire nelle scelte di formazione. Se l’obiettivo sarà non rinunciare ad offendere, si potrebbe ipotizzare lo schieramento di Sigurdsson a centrocampo con Finnbogason e Bodvarsson ad agire in attacco; in caso contrario, Sigurdsson potrebbe diventare una seconda punta, alle spalle di Finnbogason, con l’inserimento di Halfredsson nella linea dei centrocampisti.

PROBABILE FORMAZIONE ARGENTINA (4-2-3-1): Caballero; Salvio, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Di Maria; Aguero. All. Sampaoli.

PROBABILE FORMAZIONE ISLANDA (4-4-1-1): Halldorsson; Saevarsson, R. Sigurdsson, Arnason, Magnusson; Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason; G. Sigurdsson; Finnbogason. All. Hallgrimsson.

Argentina-Islanda: i precedenti del match

Prima volta che le due Nazionali si affrontano in una competizione ufficiale. Anche in amichevole le due compagini non si sono mai affrontate. L’Argentina, annullata tra le polemiche l’ultima amichevole di rifinitura contro Israele, viene dal comodo successo 4-0 contro Haiti del 30 maggio e nelle tre gare giocate nel 2018 ha battuto 2-0 l’Italia a marzo e perso 6-1 contro la Spagna. L’Islanda non ha brillato nelle amichevoli giocate da marzo in avanti, prima dell’ultima rifinitura pareggiata 2-2 con il Ghana veniva da tre sconfitte consecutive contro Messico, Perù e Norvegia nelle quali ha sempre incassato 3 gol a partita. In totale i gol incassati sono stati 11 in quattro partite ed è giustificato l’allarme difesa in vista della partita con i sudamericani.

Argentina-Islanda: l’arbitro del match

L’esordio della Nazionale Albiceleste sarà diretto da Szymon Marciniak, il fischietto polacco sarà aiutato dagli assistenti Sokolnicki – Listkiewicz. Quarto uomo Roldán mentre al Var ci saranno Geiger e A. VAR Gil – Fletcher – Vargas

Argentina-Islanda Streaming: dove vederla in tv

Argentina-Islanda sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

