Serbia-Brasile, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Serbia-Brasile, gruppo E Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Serbie e Brasile si affrontano nell’ultima gara del gruppo E. Ai Sudamericani basta il pareggio per approdare agli ottavi di finale, mentre Milinkovic-Savic e compagni devono assolutamente vincere per sperare nel passaggio del turno. Sarà sicuramente una gara ricca di emozioni e che regalerà spettacolo.

Serbia-Brasile: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Serbia-Brasile: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Serbia-Brasile: probabili formazioni e pre-partita

Serbia che schiera il suo solito 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic ad agire da trequartista alle spalle della punta Mitrovic. L’unica dubbio riguarda il ruolo di attaccante esterno a sinistra dove si giocano un posto Ljaic e Kostic. In difesa confermati i due terzini d’esperienza Ivanovic e Kolarov. Anche il Brasile ha qualche dubbio di formazione. A cominciare da chi sostituirà l’infortunato Danilo. Si dovrebbe trattare ancora una volta di Fagner. In avanti invece Firmino insidia Gabriel Jesus che potrebbe venire lasciato in panchina da Tite.

Serbia-Brasile: i precedenti del match

Sarà la prima volta che la Serbia affronterà il Brasile in una partita ufficiale dei Campionati del Mondo. Almeno dal 1992, vale a dire da quando non esiste più la Jugoslavia. Perché proprio come Jugoslavia avevano già affrontato il Brasile nel Mondiale del 1950. In quell’occasione furono i verdeoro a imporsi per 2-0. Questa sera Mitrovic e compagni avranno l’occasione di riscattarsi.

Serbia-Brasile: l’arbitro del match

L’arbitro del match sarà l’iraniano Alireza Faghani. Internazionale dal 2008 Faghani può vantare una più che discreta esperienza mondiale, ottenuta tra Mondiale per Club, Olimpiadi e Coppa d’Asia. Ha già partecipato ai Mondiali del 2014 in Brasile, ricoprendo però soltanto il ruolo di quarto ufficiale. Questa in Russia è dunque la sua prima partecipazione ufficiale come direttore di gara ad un Campionato del Mondo.

Serbia-Brasile Streaming: dove vederla in tv

Serbia-Brasile sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD al canale 506 del digitale terrestre) ed in diretta gol in contemporanea con Svizzera-Costa Rica su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.