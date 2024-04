Acerbi rivela: «Ho vinto lo scudetto nonostante la pubalgia»

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni rivelando un retroscena molto particolare

Attraverso il proprio profilo Instagram, Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha voluto parlare dopo la conquista della seconda stella in Serie A.

PAROLE – «La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia. Ora, con queste ⭐️⭐️ cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni».