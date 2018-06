Svizzera-Costa Rica, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Svizzera-Costa Rica, gruppo E Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Svizzera-Costa Rica: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Svizzera-Costa Rica: formazioni ufficiali

Svizzera-Costa Rica: probabili formazioni e pre-partita

Il ct della Svizzera, Vladimir Petkovic, non è intenzionato a cambiare la formazione vista nelle ultime uscite. Quindi, rossocrociati che dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 formato da Sommer in porta, Lichtsteiner, Schär, Akanji e Rodriguez in linea di difesa; i mezzo al campo ecco Behrami e Xhaka. Sulla trequarti, Shaqiri, Dzemaili e Zuber sono pronti ad agire alle spalle della punta Seferovic. Costa Rica già eliminata ma il ct Oscar Ramirez manderà in campo i suoi uomini migliori: possibile 3-4-2-1 con Navas tra i pali, Duarte, Acosta e Gonzalez in difesa; a centrocampo ecco Gamboa, Borges, Guzman e Oviedo. In avanti, Ruiz e Vanegas a supportare la punta centrale Urena.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.

COSTA RICA (3-4-2-1): Navas; Duarte, Acosta, Gonzalez; Gamboa, Borges, Guzman, Oviedo; Ruiz, Vanegas; Urena.

Il ct svizzero Vladimir Petkovic, alla vigilia della gara, è intervenuto così in conferenza stampa: «Vogliamo vincere contro la Costa Rica e possibilmente concludere il girone al primo posto. Giocheremo la nostra partita con i giocatori che possono farci arrivare tranquillamente ai tre punti».

Svizzera-Costa Rica: i precedenti del match

Tra Svizzera e Costa Rica non ci sono precedenti. La gara del Gruppo E dei Mondiali di Russia 2018 è dunque l’ennesima sfida inedita del torneo.

Svizzera-Costa Rica: l’arbitro del match

Svizzera-Costa Rica sarà diretta dall’arbitro francese Clement Turpin. Classe 1982, è alla sua prima partecipazione a un Mondiale e nell’attuale torneo ha già diretto Uruguay-Arabia Saudita (1-0). Per Turpin, la gara in programma al Nižnij Novgorod Stadium rappresenta la prima direzione assoluta di Svizzera e Costa Rica.

Svizzera-Costa Rica Streaming: dove vederla in tv

Svizzera-Costa Rica sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 20 (anche in HD al canale 520 del digitale terrestre) ed in diretta gol in contemporanea con Serbia-Brasile su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.