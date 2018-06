Belgio-Panama, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Belgio-Panama, gruppo G Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Ormai considerata dagli esperti e non una delle potenziali favorite a raggiungere quanto meno la semifinale, la selezione del Belgio, allenata da Martinez, fa il suo debutto nel Gruppo G contro il Panama. Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Brasile 2014 e agli Europei 2016, i “Diavoli Rossi” cercano la definitiva consacrazione internazionale. Per l’occasione, Martinez ha in mente di affidarsi al 3˗4˗3 con Lukaku punta di diamante nel trio d’attacco, supportato dal talento incommensurabile del duo Hazard˗Mertens. Mediana altrettanto stellare con De Bruyne al centro e Carrasco esterno. Per quanto riguarda i sudamericani, Gomez pare aver in mente di affidarsi a un 4˗2˗3˗1 con Capitan Perez a guidare la “banda”, al suo esordio a una fase finale del Mondiale, giunta a 37 anni. In mediana agiranno Gomez e Godoy, mentre nel trio destinato a sorreggere l’unica punta ci saranno Barcenas, Cooper e Rodriguez.

Belgio-Panama: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 17

Belgio-Panama: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Belgio-Panama: probabili formazioni

Belgio (3-4-3): Courtois; Vertonghen, Kompany, Alderweireld; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku, Hazard. CT: Martínez

Panama (4-2-3-1): Penedo; Murillo, Baloy, Torres, Ovalle; Gómez, Godoy; Bárcenas, Cooper, Rodríguez; Pérez. CT: Gómez

Belgio-Panama: i precedenti del match

Non esistono precedenti ufficiali tra le due selezioni, né in amichevoli, né in competizioni: si tratta, dunque, di un incontro assolutamente inedito. Una giustificazione di ciò si può dedurre dal fatto che Panama si affaccia soltanto ora nel calcio che conta, dal momento che questa è la sua prima partecipazione alla fase finale di una competizione internazionale; qualificazione ottenuta grazie alla vittoria sul Costa Rica e alla contemporanea sconfitta degli USA contro Trinidad e Tobago. Il miglior piazzamento dei belgi in una fase finale del mondiale, invece, risale al 1986, quando riuscirono ad arrivare in semifinale, riuscendo, però, soltanto a ottenere il quarto posto. I “Diavoli Rossi” sono imbattuti da 9 gare nella fase a gironi di una Coppa del Mondo e in 9 degli ultimi esordi ha perso soltanto una volta. Per loro si tratterà della 13° partecipazione alla fase finale di un Mondiale e, in questa stagione, quella belga è stata la prima selezione a staccare il pass per la fase finale.

Belgio-Panama: l’arbitro del match

Sarà Janny Sikazwe l’arbitro designato a dirigere la sfida tra Belgio e Panama, match valido per la prima giornata del Gruppo G. Il direttore di gara zambiano, classe 1979, è stato nominato internazionale nel 2007. In questa stagione ha diretto soltanto 3 partite, due delle quali nella Champions League africana e la finale di Supercup sempre del continente africano. Lo scorso marzo è stato designato ufficialmente come arbitro per i Mondiali di Russia 2018.

Belgio-Panama Streaming: dove vederla in tv

Belgio-Panama sarà trasmessa a partire dalle ore 17 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

