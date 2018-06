Colombia-Giappone, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Colombia-Giappone, gruppo H Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

E’ giunto il momento anche per Colombia e Giappone di far il proprio debutto alla rassegna iridata di Russia 2018. Le due squadre sono inserite in un girone molto equilibrato con Polonia e Senegal, e vincere oggi significherebbe fare un sostanziale passo in avanti verso la qualificazione.

Colombia-Giappone: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 14

Colombia-Giappone: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Colombia-Giappone: probabili formazioni e pre-partita

Colombia e Giappone si riaffrontano dopo la passata edizione del Mondiale, ma le cose sono molte diverse ora. Si tratta della partita d’esordio, ed entrambe le squadre saranno determinate a partire con il piede giusto. Pekaran opta per una Colombia a trazione anteriore. Sarà dunque un 4-2-3-1 con il trio Cuadrado, James Rodríguez, e Uribe a supporto del Tigre Radamel Falcao. Il tecnico giapponese Nishino risponde con un 4-3-3 molto fluido, che potrebbe cambiare ed adattarsi a seconda delle necessità, Molto dipenderà dalla posizione di Kagawa che oscillerà tra mediana e trequarti. Davanti l’ex Milan Honda, insieme al gioiello del Celta Vigo Inui e ad Osako.

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica; Aguilar, C. Sanchez; Cuadrado, James Rodirguez, Uribe; Falcao. All. Pekerman

GIAPPONE (4-3-3): Kawashima; Sakai, Makino, Yoshida, Nagatomo; Yamaguci, Hasebe Kagawa; Honda, Osako, Inui. All. Nishinol

Colombia-Giappone: i precedenti del match

Non deve esser stato contento del sorteggio il Giappone, che con la Colombia vanta un poco invidiabile bilancio di due sconfitte ed un pareggio. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate i cafeteros si sono imposti per 4-1, sancendo anche l’eliminazione dei nipponici dai Mondiali in Brasile del 2014. Ma è tutto il Sudamerica ad essere ostico, dal momento che la nazionale di Nishino non ha mai vinto un incontro con squadre sudamericane. Vedremo se questa sarà la volta buona per rompere il tabù.

Colombia-Giappone: l’arbitro del match

Ad arbitrare l’esordio mondiale di Colombia e Giappone ci sarà lo sloveno Skomina. Ad assisterlo i due assistenti, sloveni anch’essi, Praprotnik e Vukan. Come quarto uomo è stato invece scelto l’algerino Charef. Skomina è un arbitro dalla lunga carriera, è internazionale dal 2003 ed ha diretto anche numerose partite di Champions League ed Europa League. Tuttavia si tratta della prima volta per lui ad un Mondiale, nonostante sia stato inserito nelle preselezioni delle due edizioni precedenti.

Colombia-Giappone Streaming: dove vederla in tv

Colombia-Giappone sarà trasmessa a partire dalle ore 14 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

