Svezia-Inghilterra, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Svezia-Inghilterra, quarti di finale Mondiali di Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultati, pagelle, tabellino e sintesi

A inaugurare la seconda giornata di questi appassionanti quarti di finale sarà il match tra Svezia e Inghilterra, reduci da due importanti vittorie ottenute, rispettivamente, contro Svizzera e Colombia. La vincente di questa sfida andrà ad affrontare, in semifinale, la vincente tra Russia e Croazia, in programma questa sera alle 20. La selezione di Andersson è, insieme alla Russia, la vera sorpresa di questa seconda fase: non solo è riuscita a ottenere il primo posto in un girone di ferro, ma ha anche superato con relativa scioltezza la Svizzera, dimostrando sempre le solite doti di compattezza e cinismo.

Ben più complicato è stato il cammino degli uomini di Southgate che, dopo il secondo posto ottenuto nel girone ai danni del Belgio, sono riusciti a superare gli ottavi soltanto ai calci di rigore. Dopo le sei sconfitte patite nelle ultime sei occasioni finite dal dischetto, l’Inghilterra ha finalmente sfatato il tabù e ha posto come obiettivo la finale. Sulla sua strada, però, la Svezia, che cercherà di inseguire un sogno, fino a qualche mese fa impronosticabile. Ecco le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Svezia-Inghilterra: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 16

Svezia-Inghilterra: formazioni ufficiali

Sono uscite le formazioni ufficiali. Nessuna novità rispetto alla vigilia: Andersson e Southgate confermano in toto i rispettivi undici che partiranno titolari

Svezia (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen.

Inghilterra (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Young, Lingard, Henderson, Dele Alli, Trippier; Sterling, Kane.

Svezia-Inghilterra: probabili formazioni e pre-partita

Qui Svezia. Con l’obiettivo di proseguire sulla falsariga fin qui tracciata, frutto di solidità, cinismo e anche un pizzico di fortuna, Andersson ha intenzione di dare continuità al suo percorso. Per l’occasione, dunque, con ogni probabilità il CT cambierà pochissimo: sicuramente a centrocampo tornerà Larsson, al posto di Svensson. L’altro cambio scontato, invece, riguarderà lo squalificato Lustig, sostituito da Krafth

Qui Inghilterra. Per quanto la Svezia possa sembrare un avversario alla portata, Southgate dovrà inevitabilmente tenere conto della possibile stanchezza dei suoi, dopo 120’ più rigori degli ottavi. Nonostante ciò, il CT non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla formazione scesa in campo contro la Colombia: undici interamente confermato, allora.

Svezia-Inghilterra: i precedenti del match

Quella che andrà in scena alla Cosmos Arena di Samara, tra Svezia e Inghilterra, sarà la gara numero 25, a testimoniare una longevità quasi storica di questa sfida. A condurre, ma di misura, è la selezione britannica con otto vittorie, nove sono i pareggi e sette le vittorie della Svezia. Di questi, due sono stati disputati durante la fase finale di una Coppa del Mondo: quello del 2002 finito 1˗1 grazie alle reti di Campbell e Alexandersson e quello del 2006, terminato anch’esso in parità grazie alle reti di Joe Cole, Allback, Gerrard e Larsson. Per la Svezia si tratta della quinta partecipazione ai quarti di finale (e in tre precedenti è riuscita ad avanzare al turno successivo), mentre per l’Inghilterra sarà la decima (l’ultima volta è stata nel 2006, quando poi perse ai rigori contro il Portogallo. La selezione dei Tre Leoni non va oltre questa fase dal 1990, in seguito alla decisiva vittoria per 3˗2 contro il Camerun e prima di quest’occasione riuscì a superare questa fase solo nel 1966, quando poi ottenne la vittoria finale. Harry Kane, già ora, infine, è il giocatore inglese ad aver segnato più reti in un Mondiale

Svezia-Inghilterra: l’arbitro del match

Sarà l’esperto olandese Björn Kuipers l’arbitro designato dalla FIFA a dirigere il terzo quarto di finale tra Svezia e Inghilterra, in programma oggi alle 16 alla “Cosmos Arena” di Samara. Il direttore di gara originario di Oldenzaal, classe 1973 e commerciante di professione, è alla 28° partita in stagione tra Eredivisie, Champions League, Europa League e qualificazioni Mondiali. Per lui, inoltre, sarà già la seconda partita diretta in questo torneo, dopo l’arbitraggio di Egitto˗Uruguay, finito 0˗1, quello tra Brasile e Costa Rica e l’ottavo di finale tra Russia e Spagna

Svezia-Inghilterra Streaming: dove vederla in tv

Svezia-Inghilterra sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e tramite l’app Mediaset Mondiali FIFA 2018, oltre che sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.