Russia-Arabia Saudita, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Russia-Arabia Saudita, gruppo A Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco al fischio d’inizio dell’attesa partita inaugurale dei Mondiali di Russia 2018. A contendersi i tre punti saranno i padroni di casa della Russia e i “Figli del deserto” dell’Arabia Saudita. Entrambe reduci da pre mondiale avaro di soddisfazioni, i russi sentiranno la pressione di dover ottenere una vittoria necessaria contro l’outsider del gruppo A, che vedrà protagoniste anche le selezioni di Egitto e Uruguay. Sebbene le due formazioni non spicchino per ricchezza tecnica e di talento, questa partita inaugurale potrebbe regalare qualche sorpresa. Sono uscite le formazioni ufficiali e tra poco la cronaca live del match

Russia-Arabia Saudita: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 17

Russia-Arabia Saudita: formazioni ufficiali

Sono uscite le formazioni ufficiali. Cambio di formazione per Cherchesov che passa a un più offensivo 4-2-3-1 con l’ingresso di Kutepov in difesa e Gazinskiy e Zobnin a centrocampo. Alcuni cambi anche per Pizzi: dal primo minuto partiranno, infatti, Al-Burayk in difesa e Al-Jassim e Bahbir a centrocampo

Russia (4-2-3-1): Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Gazinskiy, Zobnin; Samedov, Dzagoev, Golovin; Smolov. A disposizione: Lunev, Gabulov; Semenov, Kudriashov, Granat, Smolnikov, Cheryshev, Kuziaev, Aleksey Miranchuk, Anton Miranchuk, Erokhin, Dzyuba. CT: Cherchesov

Arabia Saudita (4-2-3-1): Al-Mayouf; Al-Burayk, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al-Shahrani; Otayf, Al-Jassim; Al-Shehri, Bahbir, Al-Dawsari; Al-Sahlawi. CT: Pizzi

Russia-Arabia Saudita: probabili formazioni e pre-partita

Sebbene le due nazionali non siano infarcite di talento cristallino, la selezione allenata da Cherchesov appare nettamente in vantaggio nei pronostici. Le due stelle più altisonanti dell’Armata Rossa sono Golovin e Dzagoev, talenti che indubbiamente partiranno dal primo minuto. Il faro avanzato del probabile 4˗5˗1 del selezionatore sarà, invece, l’attaccante del Krasnodar Smolov. Considerati gli outsider del gruppo, i “Figli del deserto” hanno poco da chiedere a questo torneo, già consapevoli che la qualificazione è stata una manna dal cielo. Nonostante ciò, la non eccessiva difficoltà del gruppo potrebbe anche mettere l’Arabia Saudita nelle condizioni di rivelarsi una sorpresa. Per l’occasione, Pizzi è pronto a confermare gli uomini migliori della selezione, alcuni dei quali hanno anche recentemente ben figurato nel secondo tempo contro l’Italia.

RUSSIA (5-4-1): Akinfeev; Fernandes, Smolnikov, Ignashevich, Kudryashov, Zhirkov; Samedov, Golovin, Dzagoev, Al. Miranchuk; Smolov. CT: Cerchesov

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Mayouf; Al-Harbi, Om. Hawsawi, Os. Hawsawi, Al-Shahrani; Otayf, Al-Faraj; Al-Shehri, Al-Jassim, Al-Dawsari; Al-Sahlawi. CT: Pizzi

Russia-Arabia Saudita: i precedenti del match

Il match inaugurale di questa nuova edizione dei Mondiali sarà, appunto, Russia˗Arabia Saudita. Curiosamente, nelle 20 edizioni del campionato mondiale disputate in precedenza, né in gare amichevoli, non esistono precedenti tra le due formazioni: quella di oggi, dunque, sarà una sfida totalmente inedita. Dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, i russi sono al loro 4° mondiale, l’ultimo dei quali è quello di Brasile 2014 e in nessuno di questi sono mai riusciti a superare il girone. Per una squadra che si presenta con un bottino di zero vittorie da gennaio a questa parte, di certo le pretese non potranno essere elevate ma il girone non sembra, comunque, uno dei più abbordabili. Anche il ruolino di marcia degli avversari, non è di certo benaugurante, dal momento che arriva da 3 sconfitte consecutive. Per la selezione allenata da Pizzi sarà la 5° partecipazione alla fase finale di un mondiale e il miglior piazzamento risale all’edizione di USA ’94, quando i sauditi riuscirono a raggiungere gli ottavi di finale, per poi essere sconfitti per 1˗3 dalla Svezia.

Russia-Arabia Saudita: l’arbitro del match

Sarà Nestor Fabian Pitana l’arbitro designato dalla FIFA a dirigere la partita d’esordio dei Mondiali di Russia 2018 tra i padroni di casa e l’Arabia Saudita, in programma oggi alle 17 allo stadio “Luzhniki” di Mosca. Argentino, classe ’75, insegnante di educazione fisica di professione, Pitana avrà il lusso di aprire le danze della 21° edizione del campionato mondiale per squadre nazionali. Reduce da una stagione nella quale ha “timbrato il cartellino” in ben 20 occasioni, tra Primera Division, Coppa Libertadores e Qualificazioni mondiali, il fischietto di Corpus, piuttosto facile al cartellino giallo, sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Maidana e Bilatti, mentre il quarto uomo sarà il brasiliano Ricci. Ma la sorpresa più importante riguarderà anche l’esordio del VAR: Pitana sarà il primo arbitro, nella storia dei Mondiali, a essere supportato da un assistente VAR e, per l’occasione, l’Italia sarà comunque rappresentata, in quanto il primo VAR sarà Massimiliano Irrati, coadiuvato da Orsato.

Russia-Arabia Saudita Streaming: dove vederla in tv

