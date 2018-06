Giappone-Polonia, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Giappone-Polonia, gruppo H Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Gara importantissima per il Giappone, a cui basterebbe il pareggio per qualificarsi agli ottavi di finale. Impresa che non appare così proibitiva dal momento che davanti si trova la Polonia già eliminata e senza più nulla da chiedere a questo torneo. Vedremo se gli uomini di Nishino riusciranno ad accedere alla seconda fase.

Giappone-Polonia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 16

Giappone-Polonia: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Giappone-Polonia: probabili formazioni e pre-partita

Solito 4-2-3-1 per il tecnico del Giappone Nishino. Confermata la difesa con Nagatomo e Sakai sulle fasce e Shoji e Yoshida in mezzo. In mediana invece agiranno Shibasaki e Hasebe. Partirà invece dalla panchina Honda, con il tridente alle spalle di Osako composto da Kagawa, Inui e Haraguchi. Polonia invece che schiera un 3-4-3 già visto contro la Colombia. Davanti spazio ancora a Kownacki preferito a Milik per affiancare Lewandowski.

Giappone (4-2-3-1): Kawashima; Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Shibasaki, Hasebe; Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako. All. Nishino

Polonia (3-4-3): Szczesny; Piszczek, Bednarek, Pazdan; Bereszynski, Goralski, Krychowiak, Rybus; Zielinski, Lewandowski, Kownacki. All. Nawalka

Giappone-Polonia: i precedenti del match

E’ la prima volta che queste due squadre si affrontano in un Mondiale. Due i precedenti, nel 1998 e nel 2002 in amichevole, dove ha sempre trionfato il Giappone. Giappone che però ha vinto solo una delle ultime cinque gare disputate contro squadre europee. Dovrà invertire la tendenza contro un Polonia già eliminata se vorrà passare il turno.

Giappone-Polonia: l’arbitro del match

Il direttore di gara sarà Janny Sikazwe dallo Zambia. Gli assistenti invece saranno Dos Santos e Siwela. Come quarto uomo invece è stato selezionato Montero. Sikazwe ha accumulato una discreta esperienza internazionale soprattutto in Coppa d’Africa. Si tratta della sua prima partecipazione ad un Mondiale.

Giappone-Polonia: dove vederla in tv

Giappone-Polonia sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 20 (anche in HD al canale 520 del digitale terrestre) ed in diretta gol in contemporanea con Senegal-Colombia su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.