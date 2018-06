Corea del Sud-Messico, gruppo F Mondiale Russia 2018: formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Messico ha sempre superato la prima fase dei Mondiali e con la Corea del Sud punta a chiudere la questione con un turno di anticipo. El Tricolor, forte della vittoria sulla Germania per 1 a 0, ha ovviamente il favore dei pronostici. La Corea del Sud, ultima nel Gruppo F, deve ottenere i 3 punti per poter continuare a sperare ma la prestazione vista contro la Svezia non lascia ben sperare i tifosi asiatici.

Corea del Sud – Messico 0-1: tabellino

Marcatori: 26′ pt Vela (M)

COREA DEL SUD (4-4-2): H. W. Jo, Y. Lee, H. S. Jang, Y. G. Kim, M. W. Kim; S. M. Moon, S. J. Jiu, S. Y. Ki, H. C. Hwang; J. S. Lee, H. M. Son. CT: Shin Tae-yong

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo; Herrera, Guardado; Layun, Vela, Lozano; Hernandez CT: Juan Carlos Osorio

Arbitro: Milorad Mažić

SINTESI PRIMO TEMPO

Al 24esimo del primo tempo il difensore Jang colpisce colpevolmente di mano il pallone e l’arbitro non può far a meno di fischiare calcio di rigore. Carlos Vela non sbaglia e mette in rete il gol del vantaggio. Il Messico si dimostra messo meglio in campo rispetto agli avversari e in alcune occasioni va molto vicino al gol del raddoppio senza però centrare mai la porta. I coreani invece tentano soprattutto di ripartire ma non sono quasi mai pericolosi. Solo H. M. Son, giocatore del Tottenham, riesce ad impensierire il portiere Ochoa, che risponde comunque senza troppa difficoltà ai tentativi dell’attaccante. Il primo tempo si chiude 1 a 0 per il Messico, ormai vicinissimo ai sedicisimi.