Corea del Sud-Germania, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Corea del Sud-Germania, gruppo F Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sfida decisiva quella tra Corea del Sud e Germania, Gruppo F del Mondiale. In contemporanea la gara tra Messico e Svezia: i messicani chiuderanno al primo posto in caso di vittoria o pareggio, gli svedesi passeranno il turno in caso di vittoria. Alla Germania basta vincere ma se lo farà con almeno due gol di scarto avrà in mano la certezza del passaggio del turno. Se vince con un gol di scarto, c’è un’ipotesi che può eliminarla: anche la Svezia vince con un solo gol di scarto, ma segnando di più (Germania-Corea 1-0, Messico-Svezia 1-2, ecc). In questo caso avremmo Germania, Messico e Svezia con 6 punti ma Messico e Svezia con 4 gol segnati e 3 subiti, Germania con 3 segnati e 2 subiti. Con l’eventuale vittoria della Svezia per 1-0 le tre squadre avrebbero 6 punti, 3 gol segnati e 2 subiti e a decidere sarebbe la classifica avulsa con Germania e Svezia avanti. Anche la Corea ha una piccolissima fiammella accesa: 3 squadre a 3 punti con la Corea del Sud, se Germania e Svezia perdono entrambe, anche in questo caso a decidere la differenza reti. Presto tutti gli aggiornamenti live della sfida.

Corea del Sud-Germania: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 16

Corea del Sud-Germania: formazioni ufficiali

Corea del Sud-Germania: probabili formazioni e pre-partita

COREA DEL SUD (4-4-2): Hyen Woo; Lee Yong, Jang Hyun Soo, Kim Yong Gwon, Kim Min Woo; Moon Seon Min, Ju Sejong, Ki Sung Yueng, Hwang Hee Chan; Lee Jae Sung, Son Heung Min. CT: Shin Tae-Yong

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Hummels, Rudiger, Hector; Gundogan, Kroos; Muller, Reus, Draxler; Werner. CT: Löw

Queste le parole di Shin Tae-Yong, ct coreano, in conferenza: «La Germania è molto più forte di noi, non sarà facile ma noi abbiamo ancora delle possibilità. Abbiamo l’1% di possibilità e faremo del nostro meglio. Vogliamo rendere orgoglioso il nostro popolo e faremo di tutto per battere i tedeschi, a prescindere dalle possibilità di qualificazione. Spero che i tifosi ci diano una mano».

Queste invece le dichiarazioni del ct tedesco Joachim Löw: «Dopo la Svezia avevamo euforia, abbiamo tirato un sospiro di sollievo e contro la Corea conta solo vincere. Saremo costantemente informati sul risultato di Messico-Svezia, ma sappiamo di dover vincere con due gol di scarto, io penso solo a questo. Rudy non ci sarà per un problema al naso, Hummels può giocare. Muller? E’ un giocatore molto importante per noi».

Corea del Sud-Germania: i precedenti del match

Sono tre i precedenti tra Germania e Corea del Sud. Le due formazioni si sono affrontate per due volte ai Mondiali, una nel 1994 e un’altra nel 2002, e in entrambe le occasioni la Germania ha battuto i coreani. L’unica vittoria della Corea del Sud contro la Germania è arrivata nel 2004, in amichevole (3-1)

Corea del Sud-Germania: l’arbitro del match

Sarà lo statunitense Mark Geiger a dirigere l’incontro tra Corea del Sud e Germania valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo F del Mondiale in Russia. Insieme a lui gli assistenti Joe Fletcher (Canada) e Frank Anderson (Usa). Il quarto uomo sarà il cileno Julio Bascunan, mentre al Var ci sarà un altro cileno, Chris Schiemann.

Corea del Sud-Germania Streaming: dove vederla in tv

Corea del Sud-Germania sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD al canale 506 del digitale terrestre) ed in diretta gol in contemporanea con Messico-Svezia su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.