Svezia-Svizzera, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Svezia-Svizzera, ottavi di finale Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Si sta ormai delineando il tabellone dei quarti di finale. Resta ormai da decidere l’ultimo accoppiamento. Svezia e Svizzera dunque si affrontano in una gara molto equilibrata e dall’esito altamente incerto. Chi riuscirà a spuntarla andrà ad affrontare la vincente tra Inghilterra e Colombia nella parte bassa del tabellone.

Svezia-Svizzera: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 16

Svezia-Svizzera: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Svezia-Svizzera: probabili formazioni e pre-partita

Non cambiano le proprie idee tattiche i due allenatori Petkovic e Andersson alla vigilia di un match così importante. Nella Svezia si riparte dal compatto 4-4-2 con Berg e Toivonen che comporranno il tandem offensivo. In difesa ovviamente tutto ruoterà intorno a capitan Granquivist. In casa Svizzera sono diverse le assenze. Non ci sarà Lichtsteiner, sostituito da Elvedi e mancherà anche Fabian Schar, il cui posto sarà preso da Djourou. Spazio poi per Embolo sulla destra al posto di Zuber e in avanti per Gavranovic, che agirà come punta centrale.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Hiljemark, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen. All. Andersson.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Elvedi, Djourou, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Embolo; Gavranovic. All. Petkovic.

Svezia-Svizzera: i precedenti del match

Diversi i precedenti tra queste due squadre. La Svezia è imbattuta nelle ultime tre partite disputate contro la Svizzera. Tuttavia dall’ultimo incontro tra le due Nazionali sono passati ben 12 anni e molte cose possono essere cambiate da allora. L’ultimo successo svizzero contro la Nazionale svedese risale addirittura al 1994 quando si imposero per 2-1 a Berna in un match di qualificazione agli Europei.

Svezia-Svizzera: l’arbitro del match

Sarà il 42enne sloveno Damir Skomina a dirigere la partita di San Pietroburgo tra la Svizzera e la Svezia. Skomina è un arbitro che ha maturato una grande esperienza internazionale. Nel corso di questi Mondiali in Russia ha già arbitrato due partite: Colombia-Giappone, terminata 1-2 e Inghilterra-Belgio, decisa dal gol di Januzaj.

Svezia-Svizzera Streaming: dove vederla in tv

Svezia-Svizzera sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.