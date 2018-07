Brasile-Messico, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Brasile-Messico, ottavi di finale Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto pronto per il quarto incontro degli ottavi di finale qui in Russia. Il sorprendente Messico di Javier Hernandez proverà ad imitare la Russia e a sovvertire il pronostico. Di fronte però ci sarà il lanciatissimo Brasile di Neymar e Coutinho, che faranno il possibile per trascinare la squadra ai quarti di finale. Si preannuncia ina sfida affascinante ricca di gol ed emozioni.

Brasile-Messico: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 16

Brasile-Messico: formazioni ufficiali

Brasile-Messico: probabili formazioni e pre-partita

Tite sembra intenzionato a schierare il solito Brasile. Sarà dunque 4-2-31 con Alisson in porta e Miranda e Thiago Silva centrali. Sulle fasce i due terzini di riserva Fagner e Felipe Luis, vista la contemporanea assenza di Danilo e Marcelo. In attacco solito tridente Coutinho, Neymar e Willian dietro a Gabriel Jesus. Messico che si schiererà con un modulo speculare. Ovviamente ci sarà Hernandez in punta con Lozano, Vela e Layun alle spalle.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Fagner, Thiago Silva, João Miranda, Filipe Luís; Paulinho, Casemiro; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. All. Tite

MESSICO (4-2-3-1): Ochoa; E.Álvarez, Salcedo, Ayala, Gallardo; H.Herrera, Guardado; Layun, Carlos Vela, Lozano; J.Hernández. All. Osorio

Brasile-Messico: i precedenti del match

Brasile e Messico si sono incontrati molto spesso nel corso della storia. Ben 40 i precedenti, con 23 vittorie verdeoro, 7 pareggi e 10 affermazioni della Tri. Sul palcoscenico mondiale la situazione si fa ancor più preoccupante per i messicani. 4 sconfitte 11 reti subite e nessuna segnata. Sarà dunque una partita davvero complicata per Lozano e compagni.

Brasile-Messico: l’arbitro del match

L’arbitro del match sarà il nostro arbitro Gianluca Rocchi. Sarà la sua terza direzione in questi Mondiali dopo Portogallo-Spagna e Giappone-Senegal. Molto importante questa gara per il direttore di gara romano che è uno dei favoriti per dirigere la finalissima. A remare contro di lui però c’è il fatto di aver già arbitrato quella dei 2014. Staremo a vedere però come si comporterà questo pomeriggio e come proseguirà il suo torneo.

Brasile-Messico Streaming: dove vederla in tv

Brasile-Messico sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.