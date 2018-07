Francia-Belgio, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Francia-Belgio, semifinale Mondiali Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La prima semifinale di questi appassionanti Mondiali di Russia 2018 sarà la sfida tutta europea (come accadrà anche nella seconda, per altro) tra Francia e Belgio. Una classica del calcio continentale, una sfida dal sapore storico, un confronto spettacolare tra due selezioni giovani, ricche di talento e alla costante ricerca di successi. Nonostante i Galletti partano leggermente favoriti, anche per via della maggior abitudine a disputare partite di questo livello, i ragazzi di Martinez arrivano galvanizzati dopo l’impresa centrata contro il Brasile.

Con oltre 70 precedenti nella storia, Francia˗Belgio è garanzia di spettacolo e, per l’occasione, Martinez e Deschamps hanno l’ovvia intenzione di schierare la miglior formazione possibile (praticamente le stesse viste nelle scorse partite), per cercare di raggiungere un obiettivo che -, per quanto auspicabile – non era per nulla scontato. Appena disponibili le formazioni ufficiali e, a partire dalle ore 20, la cronaca live del match.

Francia-Belgio: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Francia-Belgio: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Francia-Belgio: probabili formazioni e pre-partita

QUI FRANCIA – Tra le fila transalpine non dovrebbero esserci sostanziali novità per Deschamps rispetto alle ultime uscite. L’unica grande differenza con l’undici iniziale schierato dei quarti di finale dovrebbe essere il ritorno di Matuidi in mediana, al rientro dalla squalifica, nel classico modulo che oscilla tra 4˗3˗3 e 4-2-3-1 dei Galletti. Davanti il solito trio delle meraviglie composto da Griezmann e Mbappé sui lati, Giroud al centro.

QUI BELGIO – Se per Deschamps potrebbe esserci una novità di formazione, per Martinez sembra prevalere la conformità assoluta nel pieno rispetto degli undici che in questo breve cammino sono riusciti a guadagnarsi la semifinale, arrivando a un solo gradino dalla tanto attesa finale. Il 3˗5˗2, allora, dovrebbe veder agire Chadli e Fellaini dal primo minuto ˗ i salvatori della patria contro il Giappone ˗ alle spalle del trio composto da De Bruyne˗Lukaku˗Hazard.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. CT: Deschamps.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Carrasco, Fellaini, Witsel, Chadli; de Bruyne, E. Hazard; Lukaku. CT: Martinez

Francia-Belgio: i precedenti del match

Francia-Belgio: l’arbitro del match

Francia-Belgio Streaming: dove vederla in tv

Francia-Belgio sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e tramite l’app Mediaset Mondiali FIFA 2018, oltre che sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.