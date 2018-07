Colombia-Inghilterra, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Colombia-Inghilterra, ottavi di finale Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Ultimo ottavo di finale di Russia 2018. La Colombia sfida l’Inghilterra e spera di sfatare il tabù: i colombiani non hanno mai battuto gli inglesi nei 5 precedenti. L’Inghilterra, seconda nel suo girone, è stata criticata per il peso degli avversari affrontati nel girone: secondo i critici gli inglesi hanno giocato solo ‘tre amichevoli’ fino a questo momento e dovranno dare una importante risposta per zittire anche i più scettici. A fra poco con tutti gli aggiornamenti e la diretta live del match.

Colombia-Inghilterra: diretta live e sintesi

Colombia-Inghilterra: formazioni ufficiali

ARBITRO: Mark Geiger (USA)

Colombia-Inghilterra: probabili formazioni e pre-partita

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, Mina, D. Sánchez, Mojica; C. Sanchez, Uribe; Cuadrado, Quintero, Muriel; Falcao. A disposizione: Vargas, Cuadrado, Diaz, Murillo, Zapata, Lerma, Barrios, Borja, Bacca, James. CT: Pekerman

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; P. Jones, Maguire, G. Cahill; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Kane, Sterling. A disposizione: Butland, Pope, Maguire, Walker, Henderson, Rashford, Vardy, Rose, Stones, Dier, Delph, Loftus-Cheek. CT: Southgate

«Siamo l’unica delle 16 agli ottavi a essere stata sconfitta all’esordio. Ma da lì in poi abbiamo gestito la pressione» ha detto il ct della Colombia Pekerman che ha poi parlato della possibile assenza di James Rodriguez: «Faremo di tutto per recuperarlo ma se non dovesse farcela manderemo in campo Luis Muriel».

Queste invece le dichiarazioni del ct inglesi Southgate: «Non è il caso di pensare a qualcosa oltre la gara di domani. Le squadre che sono passate, quelle che hanno eliminato Spagna e Germania, probabilmente sono le più forti al momento. Quindi chiudiamo il discorso. Questo approccio ci è costato caro in passata. La Colombia ha una buona squadra, possiamo passare ma non sarà facile».

Colombia-Inghilterra: i precedenti del match

Sono cinque i confronti diretti tra Colombia e Inghilterra e nessuno di questi sorride alla nazionale colombiana: tre le vittorie degli inglesi e due i pareggi. La nazionale colombiana dunque proverà a sfatare il tabù inglese. Sarà sfida tra grandi bomber lì davanti: da una parte El Tigre, Radamel Falcao, dall’altra Harry Kane.

Colombia-Inghilterra: l’arbitro del match

Sarà lo statunitense Mark Geiger a dirigere l’incontro tra Colombia e Inghilterra, ultimo match degli ottavi di finale dei Mondiali in Russia. Insieme a lui gli assistenti Fletcher e Anderson. Il quarto uomo sarà Conger. L’addetto al Var sarà Makkelie mentre gli AVar saranno Gil, Astroza e Vigliano.

Colombia-Inghilterra Streaming: dove vederla in tv

Colombia-Inghilterra sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.