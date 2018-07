Croazia-Danimarca, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Croazia-Danimarca, ottavi di finale Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Una delle sfide più affascinanti del tabellone degli ottavi di finale di Russia 2018, per gli esteti del pallone. Da una parte la classe di Modric e Rakitic, dall’altra il genio di Eriksen. E via discorrendo, perché di piedi educati in campo per Croazia-Danimarca ce ne saranno a volontà. Soprattutto sulla sponda balcanica, con gli uomini di Dalic logici favoriti della vigilia. Ma ai Mondiali sono cominciate le sfide senza ritorno e di scontato, su 90 o 120 minuti che siano, non c’è mai nulla. Nemmeno il nome dell’avversaria ai quarti della vincente di Spagna-Russia…

Croazia-Danimarca: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Croazia-Danimarca: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Croazia-Danimarca: probabili formazioni e pre-partita

Non è più il tempo degli esperimenti per la Croazia, probabilmente non lo è mai stato in questa rassegna iridata per la Danimarca. Formazioni tipo, allora, per staccare un biglietto per i quarti di finale a Russia 2018. Dalic deve risolvere il ballottaggio in mezzo al campo tra Badelj e Brozovic, sulla linea dei trequartisti ci sarà Rebic con Kramaric in panchina. Hareide si affida a Kjaer e Christensen al centro della difesa, con Delaney diga in mediana per provare a contendere l’estro dei balcanici.

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Badelj, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. Commissario tecnico: Dalic.

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Pione Sisto; Jorgensen. Commissario tecnico: Hareide.

Croazia-Danimarca: i precedenti del match

Quello di Novgorod sarà il sesto confronto nella storia tra Croazia e Danimarca. Due successi a testa ed un pareggio negli equilibratissimi precedenti che caratterizzano una partita che vale i quarti di finale a Russia 2018. Nessun incontro mai a livello di Mondiali, per quanto non sia però il primo Croazia-Danimarca in una grande manifestazione internazionale. Le due Nazionali si sono già affrontati nella fase a gironi di Euro 1996, in Inghilterra, quando la sfida ebbe ben poca storia: netto 3-0 in favore dei balcanici, con doppietta di Suker e rete di Boban.

Croazia-Danimarca: l’arbitro del match

L’ottavo di finale tra Croazia e Danimarca sarà diretto dall’arbitro argentino Nestor Pitana. Il fischietto sudamericano, 43 anni, è alla sua seconda esperienza in un Mondiale e a Russia 2018 ha già diretto due match: la gara inaugurale tra Russia e Arabia Saudita terminata con un roboante 5-0 e Messico-Svezia 0-3 dell’ultima giornata della fase a giorni. Per Pitana si tratta della prima direzione in carriera con Croazia o Danimarca in campo.

Croazia-Danimarca Streaming: dove vederla in tv

Croazia-Danimarca sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.