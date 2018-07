Russia-Croazia, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Russia-Croazia, quarti di finale Mondiali di Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultati, pagelle, tabellino e sintesi

Chiude il quadro dei quarti di finale la sfida tra Croazia e Russia. I padroni di casa, dopo aver eliminato la più accreditata Spagna si trovano di fronte un altro ostacolo difficile da superare. I ragazzi di Dalic infatti hanno dimostrato fin qui un ottimo gioco di squadra unito ad una condizione fisica più che soddisfacente. Tuttavia l’ottavo di finale arrivato fino ai calci di rigore con la Danimarca potrebbe aver lasciato degli strascichi non ancora del tutto smaltiti. Staremo a vedere se la Russia sarà ancora una volta in grado di ribaltare il pronostico o se la Croazia riuscirà a tornare in semifinale.

Russia-Croazia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Russia-Croazia: formazioni ufficiali

Russia-Croazia: probabili formazioni e pre-partita

Cherchesov sceglie la difesa a 3 per questo match con Fernandes, Kutepov e Ignashevich a protezione della porta di Akinfeev. Davanti invece ci saranno Golovin e Cheryshev ad agire sulla tre quarti, alle spalle dell’unica punta che sarà come sempre Dzyuba. Nella Croazia invece Zlatko schiera la formazione tipo con Modric e Rakitic a giostrare in mezzo al campo insieme a Brozovic, Davanti ci sarà il solito Mandzukic con Rebic e l’inesauribile Perisic ai lati.

RUSSIA (3-4-2-1): Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Ignashevich; Smolnikov, Kuziaev, Zobnin, Zhirkov; Golovin, Cheryshev; Dzyuba. Commissario tecnico: Cherchesov.

CROAZIA (4-1-4-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic; Rebic, Modric, Rakitic, Perisic; Mandzukic. Commissario tecnico: Dalic.

La ricetta di Dalic è servita. Alla vigilia del quarto di finale contro la Russia padrona di casa, il commissario tecnico della Croazia svela i suoi piani per la partita. «Una buona organizzazione difensiva, la compattezza del gruppo e… fare un po’ meglio in avanti, dato che ne abbiamo la possibilità. Come si contrapporranno a noi? Non posso dirvi quale sarà il loro piano di gioco, non lo conosco. Ma conosco il nostro e bisogna ripetere ciò che abbiamo fatto nelle prime quattro partite».

Per continuare a coltivare uno splendido sogno iridato. «Finora è stato un Mondiale strano: non ci sono spazi e c’è molto gioco fisico, sono poche le difese organizzate male. Abbiamo molto rispetto per la Russia, nessuno arriva ai quarti di finale per caso. La sfida alla Germania che portò la Croazia in semifinale nel ’98? Ai tempi ero soltanto un tifoso, cosa che oggi mi rende ancora più fiero di essere il commissario tecnico oggi. Quello era stato un grande momento per il nostro Paese».

Russia-Croazia: i precedenti del match

Le due squadre si sono già incontrate tre volte prima della sfida di questa sera. Due di questi match sono terminati entrambi 0-0 nella qualificazione ad Euro 2008. L’incontro più recente invece risale ad un’amichevole del 2015 che ha visto la Croazia imporsi per 3-1 con rete, tra le altre di Mario Mandzukic. Tuttavia la cabala sembra essere dalla parte dei russi, dal momento che le ultime cinque nazionali ospitanti che hanno raggiunto un quarto di finale sono poi approdate anche alla semifinale. I croati però hanno vinto l’unico altro quarto di finale di un Mondiale giocato in precedenza, con la Germania nel 1998, e sono ansiosi di provarci ancora. Sarà il fischietto brasiliano Sandro Ricci a dirigere l’ultimo quarto di finale in programma, cioè quello tra Russia e Croazia

Russia-Croazia: l’arbitro del match

Sarà il fischietto brasiliano Sandro Ricci a dirigere l’ultimo quarto di finale in programma, cioè quello tra Russia e Croazia. Ricci è un arbitro di grande esperienza internazionale e a questo Mondiale ha già arbitrato due gare, tra cui una è stata proprio l’esordio della Croazia contro la Nigeria e terminato 2-0 per gli slavi. L’altra gara invece è stata Francia-Danimarca che si è conclusa con il punteggio di 0-0.

Russia-Croazia Streaming: dove vederla in tv

Russia-Croazia sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e tramite l’app Mediaset Mondiali FIFA 2018, oltre che sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.