Polonia-Colombia, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Gara da dentro o fuori per Polonia e Colombia. Chi vince ha ancora una possibilità di passare il turno. Chi perde invece dovrà già abbandonare le speranze e i sogni della vigilia. Con il pareggio poi la situazione sarebbe ancora in bilico, anche se molto complicato. Si tratta dunque di un vero e proprio spareggio che mette di fronte i due compagni al Bayern Monaco Lewandowski e James Rodríguez. Vedremo chi riuscirà e essere decisivo per le sorti della sua nazionale.

La gara di questa sera potrebbe essere già decisiva per entrambe. Servono i tre punti a Polonia e Colombia per rimediare ala sconfitta dell’andata e pertanto un pareggio sarebbe inutile. Per questo motivo i due commissari tecnici propongono uno schieramento molto offensivo. Sia Pekerman che Nawalka hanno optato per un 4-2-3-1 a trazione anteriore. Il secondo si affida ovviamente a Lewandowski in avanti, con Milik che agirà da trequartista. Nei cafeteros invece torna James Rodríguez che andrà a completare il terzetto alle spalle di Falcao insieme a Cuadrado e Izquierdo. In mediana Lerma sostituisce lo squalificato Carlos Sanchez.

Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Cionek, Pazdan, Rybus; Krychowiak, Zielinski; Blaszczykowski, Milik, Grosicki; Lewandowski. All. A. Nawalka

Colombia (4-2-3-1): Ospina; S. Arias, D. Sanchez, Murillo, Mojica; Lerma, Barrios; Cuadrado, James Rodriguez, Izquierdo; R. Falcao. All. J. Pekerman

Quella di questa sera sarà la prima volta che si troveranno di fronte Polonia e Colombia in una gara ufficiale. L’ultimo incontro risale invece ad un’amichevole del 2006, dove si imposero i sudamericani per 2-1. I Cafeteros hanno vinto solo 2 delle 9 partite giocate contro un’europea, con un bilancio di 2 pareggi e 5 sconfitte. I polacchi invece non hanno mai pareggiato contro una compagine proveniente dall’America latina: sono però 5 le vittorie e 4 le sconfitte.

L’arbitro del match sarà il messicano Cèsar Ramos. Ad aiutarlo nella direzione della sfida di Kazan gli assistenti Marvin Torrentera e Miguel Hernandez. Il quarto uomo invece sarà Julio Bascunan. Ramos è un arbitro dalla più che discreta esperienza internazionale, tra Olimpiadi, Copa America e Mondiale per Club. Inoltre questo sarà il suo secondo incontro in questa Coppa del Mondo dopo aver diretto Brasile–Svizzera.

Polonia-Colombia sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

