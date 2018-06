Argentina-Croazia, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Argentina-Croazia, gruppo D Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto pronto allo Stadio Nižnij Novgorod: alle 20.00 il fischio di inizio di Argentina-Croazia, gara valida per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di Russia 2018. L’Albiceleste di Lionel Messi cerca riscatto dopo il deludente 1-1 con l’Islanda, mentre Ivan Perisic e compagni arrivano a questo appuntamento forti del 2-0 inflitto alla Nigeria.

Argentina-Croazia: diretta live e sintesi

Argentina-Croazia: formazioni ufficiali

Argentina-Croazia: probabili formazioni e pre-partita

Argentina (3-4-3): Caballero; Mercado, Otamendi, Tagliafico; Salvio, Mascherano, Perez, Acuña; Pavon, Messi, Aguero. Commissario tecnico: Sampaoli.

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Rakitic, Modric; Rebic, Kramaric, Perisic; Mandzukic. Commissario tecnico: Dalic.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli ha presentato così la sfida: «Sapevamo che avremmo dovuto cambiare modulo e uomini per questa partita. Abbiamo studiato il sistema di gioco migliore per evitare di nascondere il talento dei nostri singoli. Pavon? Ha un potenziale enorme: ha grande grinta e potrebbe giocare dal primo minuto. Rispetto alla sfida con la Nigeria la Croazia giocherà in modo diverso, dandoci fastidio con le ripartenze».

Queste, invece, le parole del ct della Croazia Zlatko Dalic: «Siamo arrivati bene a questo appuntamento. Rispettiamo l’Argentina, sono i favoriti e i migliori al mondo, ma noi abbiamo la speranza e la voglia di passare la fase a gironi. Messi? Parliamo di una leggenda vivente».

Argentina-Croazia: i precedenti del match

Sono quattro i precedenti tra Argentina e Croazia: due vittorie per l’Albiceleste, un pareggio ed un successo per la nazionale europea. E’ solo una però la sfida giocata in un mondiale: risale al 1998, successo dei sudamericani per 1-0 grazie alla rete di Mauricio Pineda. Dato statistico interessante da segnalare: Lionel Messi ha disputato due partite contro la Croazia, in entrambe è andato a segno.

Argentina-Croazia: l’arbitro del match

E’ l’uzbeko Ravshan Irmatov l’arbitro di Argentina-Croazia: il fischietto classe 1977 sarà coadiuvato dagli assistenti Rasulov e Saidov, con Hauata quarto uomo. Al Var invece ci sarà Zwayer. Irmatov è tra gli arbitri più promettenti in circolazione e in questa stagione ha diretto numerosi match importanti del panorama medio-orientale, senza dimenticare Pachuca-Wydad del 9 dicembre 2017 valida per la Coppa del mondo per club.

Argentina-Croazia Streaming: dove vederla in tv

Argentina-Croazia sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

