Messico-Svezia, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Messico-Svezia, gruppo F Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo nove precedenti, Messico e Svezia si ritrovano per l’ennesima volta a sfidarsi: questa volta, però, non si tratta di un’amichevole, com’è stato nella maggior parte delle precedenti occasioni, ma una sfida determinante ai fini della qualificazione agli Ottavi di finale. La squadra di Osorio è a punteggio pieno dopo due giornate e un pareggio o eventualmente anche una sconfitta, nel caso la Germania non vincesse contro la Corea del Sud, potrebbero anche bastare. Per la Svezia, invece, la situazione è più complicata, dal momento che, oltre a essere necessaria una vittoria, la stessa potrebbe anche non bastare, sempre alla luce del risultato dell’altra partita. A breve le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Messico-Svezia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 16

Messico-Svezia: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Messico-Svezia: probabili formazioni e pre-partita

Quella che andrà in scena al Central Stadium di Yekaterinburg tra Messico e Svezia sarà una partita importante ai fini della qualificazione: con una vittoria o un pareggio i centramericani sarebbero sicuri del primo posto, con una sconfitta e una contemporanea vittoria della Germania sarebbe necessario guardare gli scontri diretti, la differenza reti e il coefficiente legato al Fairplay. Di certo, la Svezia, dopo una buona partenza, è costretta a vincere, sempre che la Corea del Sud non le faccia il grande regalo di battere la Germania: a quel punto potrebbe bastare un pareggio.

Qui Messico. Con l’obiettivo di mantenere un assetto tattico che non si discosti troppo da quello che è riuscito a ottenere i sei punti nei precedenti match, Osorio cercherà di mantenere una squadra compatta e serrata, rinunciando con ogni probabilità a fare un possibile turnover, nonostante il punteggio pieno. Dentro dal primo minuto le stelle principali, allora: Vela, Hernandez e Lozano su tutti a guidare il suo 4˗2˗3˗1.

Qui Svezia. Per Andersson la situazione è nettamente più complicata, dal momento che i suoi uomini hanno solo un risultato a disposizione, o meglio, la vittoria è quella che le darebbe più chance di passare. Convinto del suo credo tattico e fiducioso dell’undici mandato in campo nella sfortunata sconfitta contro la Germania, il CT schiererà gli stessi uomini con la stella Toivonen alla ricerca del suo secondo gol personale

Messico (4-2-3-1): Ochoa; Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo; Layun, Herrera, Guardado; Carlos Vela, Hernandez, Lozano. CT: Osorio

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Granqvist, Lindelof, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen. CT: Andresson

Messico-Svezia: i precedenti del match

Sono ben 9 i precedenti tra Messico e Svezia, una sfida “già vista” parecchie volte ma raramente a una fase finale di un Mondiale. L’unico precedente “ufficiale” relativo a un incontro in Coppa del Mondo risale al 1958, quando nel paese scandinavo si disputarono i Mondiali appunto e il match con i centramericani rappresentò la partita d’esordio: un netto 3˗0 dei padroni di casa diede il via alla qualificazione alla fase successiva. Il Messico ha perso soltanto una delle ultime cinque sfide contro la Svezia (tutte in amichevole), ottenendo, infatti, due vittorie e due pareggi. Il Messico non ha mai vinto tre gare consecutive in una fase a gironi di un Mondiale e, se ci riuscisse, sarebbe la prima squadra CONCACAF a farlo.

Messico-Svezia: l’arbitro del match

Sarà Nestor Fabian Pitana l’arbitro designato dalla FIFA a dirigere Messico˗Svezia, in programma oggi alle 16 allo stadio “Central” di Yekaterinburg. Argentino, classe ’75, insegnante di educazione fisica di professione, Pitana avrà l’occasione di arbitrare la sua seconda partita al Mondiale, dopo quella d’esordio tra Russia e Arabia Saudita. Reduce da una stagione nella quale ha “timbrato il cartellino” in ben 20 occasioni, tra Primera Division, Coppa Libertadores e Qualificazioni mondiali, il fischietto di Corpus è sempre risultato piuttosto facile al cartellino giallo, nonostante nell’ultima partita siano state soltanto due le situazioni nelle quali è stato necessario estrarlo

Messico-Svezia Streaming: dove vederla in tv

Messico-Svezia sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 20 (anche in HD al canale 520 del digitale terrestre) ed in diretta gol in contemporanea con Corea del Sud-Germania su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.