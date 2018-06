Francia-Argentina, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Francia-Argentina, ottavi di finale Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Difficile trovare una sfida, dal punto di vista della qualità espressa in campo, più interessante del primo degli Ottavi di finale di Russia 2018 tra Francia e Argentina. Due selezioni che hanno superato il primo turno con difficoltà diverse. I Blues, reduci da un girone non eccessivamente complicato, sono riusciti a qualificarsi come da pronostico in qualità di leader del gruppo, davanti alla Danimarca. Per quanto riguarda la Nazionale Albiceleste, invece, il cammino è risultato decisamente più impervio e complicato, deciso solo nei minuti finali da un gol salvifico di Rojo contro la Nigeria. Tra poco le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Francia-Argentina: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 16

Francia-Argentina: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Francia-Argentina: probabili formazioni e pre-partita

Qui Francia. Per la partita d’esordio di questa fase eliminatoria, Didier Deschamps pare avere già le idee piuttosto chiare sulla disposizione iniziale che dovrà adottare la selezione transalpina. Dando fiducia a un 4˗3˗3 ormai ampiamente collaudato, le scelte appaiono piuttosto scontate, con la solita linea difensiva guidata da Varane e Umtiti. A centrocampo, spazio ai titolarissimi Pogba, Kanté e Tolisso, preferito a Matuidi. Confermato, infine, il trio d’attacco delle meraviglie

Qui Argentina. Nonostante il superamento del girone, intorno a Sampaoli l’aria non è sicuramente delle migliori e la stampa locale è già pronta a condannarlo come principale capro espiatorio in caso di fallimento ed eliminazione. Per l’occasione, il CT potrebbe optare per uno speculare 4˗3˗3, con Armani confermato tra i pali, così come la difesa visto contro la Nigeria. A centrocampo, accanto agli intoccabili Mascherano e Banega, potrebbe agire Biglia mentre in avanti la novità potrebbe essere rappresentata dalla partenza, da titolare, di Pavon

Francia (4-3-3), la probabile formazione: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Tolisso, Kantè, Pogba; Mbappè, Griezmann, Dembelè. CT: Deschamps

Argentina (4-3-3), la probabile formazione: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Enzo Pèrez, Mascherano, Banega; Pavon, Messi, Di Maria. CT: Sampaoli

Francia-Argentina: i precedenti del match

Quella che si giocherà oggi pomeriggio alle ore 16 allo stadio “Luzniki” di Mosca tra Francia e Argentina sarà la gara numero dodici. Una sfida, dunque, dal sapore storico, con un bilancio nettamente a favore dell’Albiceleste che guida con sei vittorie, tre sono i pareggi e due le affermazioni dei transalpini. I precedenti da annoverare durante un campionato del mondo sono due: la vittoria di misura del 1930 e quella per 2˗1 del 1978, entrambe di marca argentina. È curioso come l’Argentina sia stata l’ultima squadra sudamericana a battere la Francia in un Mondiale, con la vittoria del 1978 appunto: da allora i Blues sono riusciti a rimanere imbattuti in ben otto gare ufficiali contro squadre appartenenti al CONMEBOL. L’Argentina è riuscita a superare la fase a girone dodici volte nelle ultime 13 mentre la Francia ha perso soltanto una delle ultime undici partite nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali (contro la Germania nel 2014)

Francia-Argentina: l’arbitro del match

Sarà l’iraniano Alireza Faghani l’arbitro designato a dirigere il primo degli Ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 tra Francia e Argentina. L’arbitro originario di Kashmar, classe 1978, è internazionale dal gennaio 2008 e, in questa stagione, è alla sua 17° presenza tra AFC Champions League, Hazfi Cup e Persian Gulf Pro League. Nell’edizione odierna di questa Coppa del Mondo sarà la sua 3° partita, dopo aver arbitrato Germania˗Messico e Serbia˗Brasile

Francia-Argentina Streaming: dove vederla in tv

Francia-Argentina sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.