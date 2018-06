Brasile-Costa Rica, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e diretta live

Brasile-Costa Rica, gruppo E Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La seconda sfida del Gruppo E vede il Brasile di Neymar contro il Costa Rica di Joel Campbell. Reduci entrambe da risultati parzialmente negativi ˗ pareggio contro la Svizzera per i primi, sconfitta contro la Serbia per la seconda ˗, le due selezioni hanno l’obiettivo di conquistare 3 punti fondamentali ai fini della qualificazione al prossimo turno. Sarà interessante vedere da vicino il duello che metterà di fronte i due portieri ˗ Navas da una parte e Alisson dall’altra ˗ che potrebbero avvicendarsi, nella prossima estate, a difesa della retroguardia delle Merengues del Real Madrid. Tra poco le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Brasile-Costa Rica: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 14

Brasile-Costa Rica: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Brasile-Costa Rica: probabili formazioni e pre-partita

Sebbene non sia partito con il miglior auspicio di una vittoria, il Campionato del Mondo dei pentacampeones del Brasile potrebbe avere una buona opportunità per decollare definitivamente nell’imminente impegno contro una squadra, il Costa Rica, che, sulla carta, appare nettamente inferiore. Nonostante nello scorso Mondiale, i Ticos siano riusciti ad accedere clamorosamente agli ottavi di finale (ai danni proprio dell’Italia), il tentativo di replicare l’impresa appare alquanto complicato. Con l’obiettivo, dunque, di portare a casa 3 punti, il CT Tite sembra intenzionato a confermare lo stesso undici titolare che ha ottenuto il pareggio contro la Svizzera. Nonostante le condizioni fisiche di Neymar avessero preoccupato e non poco lo staff tecnico, il fuoriclasse del PSG pare aver completamente recuperato dal problema alla caviglia. Davanti, dunque, spazio al trio Neymar˗Coutinho˗Willian, dietro all’unica punta Gabriel Jesus. Tutto confermato, invece, nei restanti reparti. Pochi dubbi anche per Oscar Martinez, CT del Costa Rica che non dovrebbe abbandonare il modulo ultra˗difensivo del 5˗4˗1 con il “bolognese” Gonzalez a guidare la difesa davanti al portiere del Real Madrid Navas. In avanti, spazio all’unica punta Joel Campbell.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Casemiro; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. CT: Tite

COSTA RICA (5-4-1): Keylor Navas; Gamboa, Duarte, Acosta, Gonzalez, Calvo; Bolanos, Borges, Guzman, B. Ruiz; Joel Campbell. CT: Oscar Ramirez

Brasile-Costa Rica: i precedenti del match

A differenza della gran parte degli incontri finora disputati, il match Brasile˗Costa Rica vanta un numero di precedenti davvero consistente: sono ben 10, infatti, i precedenti tra le due selezioni. Di queste ben 9 hanno visto una vittoria dei Verdeoro, sconfitti soltanto in una amichevole datata marzo 1960. Inoltre, quello di oggi sarà il 3° precedente nella fase finale di un Mondiale: il primo risale al 1990 quando i brasiliani riuscirono a imporsi per 1˗0 grazie alla rete di Müller, il secondo, invece, risale al 2002 e vide il netto risultato di 5˗2, sempre per i brasiliani, grazie alle reti di Edmilson, Rivaldo, Junior e alla doppietta di Ronaldo da una parte e dalle reti di Paulo Wanchope e Ronald Gomez, dall’altra. L’unica vittoria ottenuta dai centramericani contro una squadra dell’America del Sud risale al Mondiale del 2014, quando La Sele batté l’Uruguay con un netto 3˗1. Il Brasile, con l’ultimo pareggio, sale a 3 gare consecutive senza vittoria, nella fase finale di un Mondiale: il peggior rendimento dal 1978, quando erano 4 le partite senza vittoria

Brasile-Costa Rica: l’arbitro del match

Sarà l’esperto olandese Björn Kuipers l’arbitro designato dalla FIFA a dirigere la seconda partita del Gruppo E, tra Brasile e Costa Rica, in programma oggi alle 14 al Saint-Petersburg Stadium. Il direttore di gara originario di Oldenzaal, classe 1973 e commerciante di professione, è alla 28° partita in stagione tra Eredivisie, Champions League, Europa League e qualificazioni Mondiali. Per lui, inoltre, sarà già la seconda partita diretta in questo torneo, dopo l’arbitraggio di Egitto˗Uruguay, finito 0˗1

Brasile-Costa Rica Streaming: dove vederla in tv

Brasile-Costa Rica sarà trasmessa a partire dalle ore 14 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

