Senegal-Colombia, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Senegal-Colombia, gruppo H Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Senegal e Colombia si giocano la qualificazione nel match valido per la terza giornata del Girone H. Per entrambe le squadre la vittoria significherebbe il passaggio agli ottavi di finale, ma anche un pareggio potrebbe portare una delle due – o entrambe – al prossimo turno. Naturalmente bisognerà tenere d’occhio anche il risultato di Giappone-Polonia, l’altra gara del gruppo H.

Senegal-Colombia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 16

Senegal-Colombia: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Senegal-Colombia: probabili formazioni e pre-partita

Non dovrebbe esserci nessun cambio nel Senegal: Cissé, infatti, dovrebbe affidarsi agli stessi uomini che hanno ben figurato nelle prime due gare del Mondiale. Per quanto riguarda i sudamericani, invece, Pekerman dovrebbe affidarsi nuovamente a James Rodriguez dal primo minuto, che agirà alle spalle di Radamel Falcao con Quintero e Cuadrado.

SENEGAL (4-3-3): K.N’Diaye; Wagué, Sané, Koulibaly, Sabaly; NDiaye, Gana Gueye, A. N’Diaye; Mané, Niang, Sarr. All.: Cissé

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, Mina, Mojica, Sánchez; Barrios, Aguilar; Cuadrado, James Rodriguez, Quintero; Falcao. All. Pekerman

Senegal-Colombia: i precedenti del match

Le due nazionali si sono affrontare una sola volta: era maggio 2014 e la sfida amichevole terminò sul risultato di 0-0. I sudamericani andarono in vantaggio di due reti, salvo poi essere raggiunti nella ripresa dagli africani.

Senegal-Colombia: l’arbitro del match

Sarà l’arbitro serbo Milorad Mazic a dirigere la gara tra Senegal e Colombia. Il fischietto 45enne è alla seconda partita in questo Mondiale: ha già arbitrato, infatti, Messico-Corea del Sud. A coadiuvare il direttore di gara saranno gli assistenti suoi connazionali Milovan Ristic e Dalibor Djurdjevic e il quarto uomo etiope Bamlak Tessema.

Senegal-Colombia Streaming: dove vederla in tv

Senegal-Colombia sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD al canale 506 del digitale terrestre) ed in diretta gol in contemporanea con Giappone-Polonia su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.