I cambi dell'Atalanta sono all'altezza? Si, ma è questione di testa

La questione cambi in casa Atalanta: giocatori giusti, qualitativamente interessanti, ma solo con la testa giusta

Si dice spesso che ad ogni azione corrisponde ad una reazione uguale o contraria. Per l’Atalanta si potrebbe subito parlare del rapporto campionato/coppa (assai legittimo), ma nel breve periodo un discorso da trattare sono i cambi e da quello che aveva detto Gian Piero Gasperini dopo Monza: «Cambi? Mi aspettavo qualcosa di più. L’Atalanta ha accusato molte difficoltà sotto questo punto di vista».

Tesi comprensibile? Premessa, mai come in questa annata l’Atalanta è stata la rosa nerazzurra più completa dal 2016 fino ad ora: se prima la Dea aveva un parco giocatori dove tutti facevano tutti (anche per richiesta esplicita del tecnico), ora invece numericamente si è coperti, con la possibilità di giocare in modi diversi utilizzando giocatori diversi.

Non è un caso che, soprattutto dalla trequarti in su, ci sia una variazione così ampia dove non c’è distinzione tra titolari e riserve: da CDK a Scamacca, da Lookman a El Bilal Touré fino a Koopmeiners e ai jolly Miranchuk e Pasalic. Stesso discorso a centrocampo, mentre sugli esterni e in difesa si tratta di un periodo di transizione per quanto qualcosa sia stato levigato.

Quindi i cambi sono all’altezza? Certo che si, ma solo sulla carta, considerando che è soltanto una questione di testa: gli esempi più recenti sono ovviamente l’El Bilal assente a Cagliari a quello che domenica è diventato il migliore in campo, oppure dalla macchinosità di Monza a quella lucidità avuta contro la Fiorentina in Coppa Italia.

Serve tempo e soprattutto accumulare esperienza, aspetti che gioveranno alla squadra con Gasperini in panchina. Certo, a fine anno si faranno bilanci più dettagliati per migliorare anche questo aspetto nella prossima sessione di calciomercato, ma d’altro canto l’Atalanta ha pur sempre le sue cartucce da sfruttare, e assolutamente all’altezza di ogni situazione: a patto di essere concentrati.