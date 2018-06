Iran-Spagna, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Iran-Spagna, gruppo B Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Suona un po’ strano che l’Iran abbia due punti in più della Spagna, ma tant’è. Si gioca la seconda giornata dei Mondiali in Russia e si trovano di fronte Iran e Spagna. bè il secondo avversario portoghese di fila per Hierro, alla seconda panchina con la Roja. Una vittoria per gli iraniani vorrebbe dire ottavi, la Spagna vuole evitare la prima clamorosa sorpresa. Dal Luzniki di Mosca la diretta live di Iran-Spagna!

Iran-Spagna: diretta live e sintesi

Iran-Spagna: formazioni ufficiali

Iran-Spagna: probabili formazioni e pre-partita

Per quanto riguarda Queiroz le sorprese potrebbero essere in difesa, con Haji Safi non troppo sicuro del posto; discorso diverso per Azmoun, su cui sono posati gli occhi delle big europee. La Spagna ha qualche dubbio in più, ma dovrebbe confermare buona parte dell’undici titolare visto con il Portogallo: anche se De Gea ha commesso qualche errore, Hierro lo ha difeso e non schiererà Kepa.

IRAN (4-5-1) – Beiranvand; Haji Safi, Cheshmi, Pouraliganji, Rezaeian; Shojaei, Ebrahimi, Ansarifard, Amiri, Jahanbakhsh; Azmoun. C.T. Queiroz.

SPAGNA (4-2-3-1) – De Gea; Nacho, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; Isco, Iniesta, David Silva; Diego Costa. C.T. Hierro.

Iran-Spagna: i precedenti del match

Iran e Spagna non si sono mai affrontate in una competizione e nemmeno in amichevole, è la prima volta in assoluto. L’Iran non ha mai vinto contro una squadra europea al Mondiale, ha all’attivo un pari e cinque ko. La Spagna è imbattuta contro avversarie asiatiche ai Mondiali, ha due vittorie e due pari a referto. Un pareggio, però, è una sconfitta ai rigori: contro la Corea del Sud nel 2002, in cui non mancarono i soliti aiutini per i padroni di casa.

Iran-Spagna: l’arbitro del match

Andres Ismael Cunha Soca, o meglio Andres Cunha, è l’arbitro della partita tra Iran e Spagna. Uruguaiano classe 1976, è nato a Montevideo ed è attivo da molti anni: il suo debutto internazionale è del 2011. Non ha mai arbitrato Iran o Spagna, ma in questo Mondiale ha diretto Francia-Australia in cui ha dato due rigori col Var e un gol grazie alla goal line technology.

Iran-Spagna Streaming: dove vederla in tv

Iran-Spagna sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

