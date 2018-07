Francia-Croazia, finale Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Francia-Croazia, finale Mondiali Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Eccoci dunque arrivati all’ultimo atto di questi Campionati del Mondo 2018. A Mosca Francia e Croazia si affronteranno nell’ultimo e decisivo scontro per stabilire chi potrà alzare al cielo la Coppa. Sarà una sfida sicuramente ricca di emozioni: da una parte il bel gioco corale della Croazia, dove dominano i due talenti del centrocampo Modric e Rakitic, dall’altra una Francia vogliosa di tornare dopo vent’anni sul tetto del Mondo e che per farlo può contare su campioni come Griezmann o sulla spensierata esuberanza giovanile dell’astro nascente Kylian Mbappè. Per farlo però bisognerà superare l’ardore di 4,5 milioni di croati che spingeranno i proprio beniamini ad una storica prima affermazione in un Campionato del Mondo. Staremo dunque a vedere chi riuscirà a spuntarla e a portarsi a casa la Coppa.

Francia-Croazia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 17

Francia-Croazia: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Francia-Croazia: probabili formazioni e pre-partita

Scegliere la formazione da mandare in campo per una finale non è mai semplice. Arrivati a questo punto però ti ricordi di chi ti ha portato fino a qui, e dunque ti affidi a loro per giocare anche la gara conclusiva. Dev’essere questo il pensiero che è balenato nella testa del commissario tecnico Deschamps, che sembra intenzionato a riproporre integralmente l’undici anti Belgio. In porta la sicurezza Hugo Lloris, con i centrali Umtiti e Varane davanti a lui. Sulle fasce spazio ai soliti Pavard ed Hernandez, mentre a centrocampo ci sarà Kantè a fare da diga con Pgba e Matuidi ai suoi fianchi. In attacco il tridente composto da Giroud, Mbappè e Griezmann. Anche Dalic non cambia di una virgola e ripropone Subasic in porta. Davanti a lui una linea a quattro composta da Vrsaljko, Lovren, Vida e Strinic. A centrocampo ci dovrebbe essere Brozovic insieme agli intoccabili Modric e Rakitic, mentre in attacco spazio all’eroe contro l’Inghilterra Ivan Perisic insieme ad Ante Rebic, autore fin qui di un grande torneo e a Mario Mandzukic.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. All. Deschamps

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. All. Dalić

Francia-Croazia: i precedenti del match

Sono solamente cinque i precedenti tra queste due squadre. Il più recente risale al 2011 ed è stato vinto dalla Croazia, così come quello del 2004. Gli altri tre invece sono invece trionfi blues, compresa la semifinale del Mondiale del 1998, quando una doppietta di Thuram permise ai galletti di andarsi a giocare la finale con il Brasile. Per la selezione di Deschamps, che un Mondiale l’ha vinto, da giocator proprio nel 1998, si tratta della terza finale mondiale, dopo la vittoria del 1998 e la sconfitta a Berlino nel 2006 contro l’Italia di Marcello Lippi. La Croazia invece giocherà per la prima volta l’ultimo atto della kermesse iridata, e comunque vada a finire otterrà sicuramente il suo miglior piazzamento di sempre.

Francia-Croazia: l’arbitro del match

Sarà l’arbitro argentino classe 1975 Nelson Pitana ad arbitrare la Finale della Coppa del Mondo di Russia 2018. Il fischietto sudamericano sarà coadiuvato dai due assistenti suoi connazionali Herman Maidana e Juan Lattes, mentre il quarto uomo sarà l’olandese Bjorn Kuipers. Dunque dopo il nostro connazionale Gianluca Rocchi, che diresse la finale del 2014, toccherà all’argentino Pitana l’ultimo atto di un Mondiale. Pitana ha superato la concorrenza dell’iraniano Faghani, che era dato come grande favorito, e che invece si è dovuto accontentare della finale per il terzo e quarto posto.

Francia-Croazia Streaming: dove vederla in tv

Francia-Croazia sarà trasmessa a partire dalle ore 17 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e tramite l’app Mediaset Mondiali FIFA 2018, oltre che sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.