Costa Rica-Serbia, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Costa Rica-Serbia, gruppo E Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

E’ tutto pronto per Costa Rica-Serbia, la prima sfida del Gruppo E, quello in cui sono presenti anche il magico Brasile e la pragmatica Svizzera. La formazione di Ramirez si affida alle sue colonne europee: Keylor Navas in porta è un grande punto di riferimento, così come Bryan Ruiz ad inventare a centrocampo. La Serbia invece mescola talento ed esperienza: i totem sono Kolarov e Ivanovic, emblemi di una nazionale probabilmente giunta a fine ciclo, mentre la freschezza passa dai piedi di Matic e Milinkovic-Savic, che dopo aver conquistato la Serie A ora vuole far innamorare anche la Russia. Fra poco calcio d’inizio: segui il match su Calcio News 24.

Costa Rica-Serbia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 14

Costa Rica-Serbia: formazioni ufficiali

COSTA RICA (5-4-1) – Keylor Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo; Bryan, Borges, Guzman, Venegas; Urena. Allenatore: Oscar Ramirez

SERBIA (5-4-1) – Stojkovic; Milenkovic, Ivanovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Mitrovic. Allenatore: Krstajic

Costa Rica-Serbia: probabili formazioni e pre-partita

QUI COSTA RICA – Il ct Ramirez, dovrebbe continuare a puntare sulle solite certezze: attenzione massima alla fase difensiva e ripartenze fulminee, grazie alla forza degli esterni, bravi in velocità e abili a saltare l’uomo. E’ per questo che la Costa Rica dovrebbe scendere in campo con il consueto 5-4-1: difesa della porta ovviamente affidata alla stella Keylor Navas, che ha vinto le ultime tre Champions League da protagonista. Davanti a lui una linea massiccia davanti al portiere del Real Madrid, formata da Gamboa, Acosta, Duarte e Oviedo. Insieme a loro anche Giancarlo Gonzalez del Bologna, unico “italiano” nella rosa della selezione costaricense. Nel centrocampo a quattro il giocatore più rappresentativo è Bryan Ruiz, che completa un reparto formato da Borges, Guzman e Campbell.

QUI SERBIA – Atteggiamento sparagnino per la Serbia, che per provare a conquistare punti fondamentali in chiave qualificazione agli ottavi di finale non può sbagliare. La squadra ruota attorno Matic e soprattutto a Sergej Milinkovic-Savic. Il commissario tecnico Mladen Krstajić dovrebbe dunque schierare la sua squadra con il solito sistema di gioco adottato, il 4-2-3-1, nel quale agiranno anche diversi giocatori che brillano nel campionato di Serie A. Il primo è il terzino della Roma Kolarov, in una difesa a quattro composta anche da Rukavina, Tosic e dal veterano Branislav Ivanovic, capitano di una squadra molto esperta. Matic e Milivojevic a fare da filtro in mezzo al campo, con Tadic, Milinkovic-Savic della Lazio e Ljajic del Torino dietro all’unica punta Mitrovic.

COSTA RICA (5-4-1) – Keylor Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo; Ruiz, Borges, Guzman, Campbell; Urena. Commissario tecnico: Oscar Ramirez.



SERBIA (4-2-3-1) – Stojkovic; Rukavina, Ivanovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Mitrovic. Commissario tecnico: Mladen Krstajić.

Oscar Ramirez, dopo essere finito nel mirino della critica per non essersi ricordato il nome di Eden Hazard del Belgio, affronta con il sorriso la vigilia della sfida contro la Serbia. Il commissario tecnico della Costa Rica però respinge con fermezza ogni paragone con il Mondiale 2014, rassegna in cui la selezione centro-americana stupì il mondo intero: «Intanto battiamo la Serbia, poi si vedrà. Svizzera e Brasile sono le favorite del girone. Ma giocheremo le nostre partite, cercheremo di battere domani la Serbia e poi vedremo cosa accadrà. Abbiamo esperienze di successi nel passato quando abbiamo affrontato grandi squadre. Nel 2014, siamo riusciti a superare il gruppo in cui c’erano campioni del mondo. Nel 1990, con me in campo, abbiamo affrontato Scozia e Svezia e siamo passati alla seconda fase. So che non abbiamo fatto bene in amichevole contro il Belgio, ma abbiamo trascorso una settimana tranquilla, dove abbiamo tratto buone conclusioni. Ciò che conta è la competizione che stiamo per affrontare. Dobbiamo battere la Serbia per cercare la qualificazione. E poi andare partita per partita fino alle fine». Ci si affida soprattutto alle parate di Keylor Navas: il portiere del Real Madrid dovrà garantire quei punti che servono alla Costa Rica per sperare in una miracolosa qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Russia.

Anche Mladen Krstajic, commissario tecnico della Serbia, si è presentato molto sereno in conferenza stampa alla vigilia del debutto contro la Costa Rica. Il ct non si fida degli avversari, che in amichevole hanno sfigurato ma che al Mondiale potrebbero diventare una pericolosa mina vagante: «Conosco bene l’atmosfera, ho fatto esperienza nell’ultima edizione della Coppa del Mondo come assistente. Dopo tanto tempo abbiamo un buon gruppo, la squadra è unita. Questo ci dà forza e ci rende ottimisti per la sfida. La qualità dei singoli non conta nulla se non c’è armonia all’interno della squadra. I nostri avversari hanno esperienza e qualità, giocano insieme da tanto tempo. Ma noi abbiamo calciatori che sono uomini-chiave nei rispettivi club e sappiamo che la prima partita è la più importante». Speranze riposte in Matic a centrocampo, ma soprattutto al dirompente Milinkovic–Savic, pronto a rubare la scena anche in Russia dopo aver già fatto fuoco e fiamme in Serie A.

Costa Rica-Serbia: i precedenti del match

Costa Rica-Serbia è una prima volta al Mondiale. I sudamericani, nelle precedenti quattro partecipazioni, hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta in due occasioni (1990 e 2014). Avendo ereditato le statistiche di Jugoslavia e Serbia-Montenegro, la Serbia è invece alla 12ª apparizione ai Mondiali. Da nazione indipendente ha partecipato solo all’edizione 2010, finita con una cocente eliminazione ai gironi.

Costa Rica-Serbia: l’arbitro del match

La sfida fra Costa Rica e Serbia sarà diretta dall’arbitro senegalese Malang Diedhiou. 45 anni, vanta una grande esperienza a livello internazionale. E nell’ultimo Mondiale per Club ha diretto ben due gare, dimostrando di essere affidabile anche per le grandissime partite: in Russia spera di poter fare un grande Mondiale..

Costa Rica-Serbia Streaming: dove vederla in tv

Costa Rica-Serbia sarà trasmessa a partire dalle ore 14 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

