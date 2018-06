Islanda-Croazia, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Islanda-Croazia, gruppo D Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Una Croazia già qualificata, ma comunque alla caccia dell’en plain di vittorie, impresa mai riuscita ai biancorossi in un mondiale, affronta l’Islanda che è alla disperata caccia dei tre punti. La sconfitta con la Nigeria infatti ha complicato i piani dei vichinghi, la cui qualificazione ora è appesa a un filo. Una vittoria questa sera infatti potrebbe anche non bastare.

Islanda-Croazia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Islanda-Croazia: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Islanda-Croazia: probabili formazioni e pre-partita

Hallgrimsson schiera i suoi ragazzi con il solito compatto 4-4-2. In porta ovviamente Halldorsson, l’eroe che ha fermato Messi dal dischetto, protetto dai due centrali Arnason e Ragnar Sigurdsson. Davanti tutte le speranze sono affidate a Finnbogason, già a segno nella prima gara del girone. Di fronte però ci sarà una Croazia che non sembra intenzionata a fare sconti. Dalic schiera un 4-2-3-1 con Rakitic e Modric in mediana e il trio Rebic, Kramaric e Perisic alle spalle di Mandzukic.

Islanda (4-4-2): Halldorsson; Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Magnusson; Gislason, Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason; Bodvarsson, Finnbogason. All. Hallgrimsson

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Modric; Rebic, Kramaric, Perisic; Mandzukic. All. Dalic.

Islanda-Croazia: i precedenti del match

Islanda e Croazia si affronteranno per la settima volta nella loro storia. Sarà la prima però in uno dei maggiori tornei internazionali. Gli altri 6 precedenti infatti sono avvenuti durante le qualificazioni ai Mondiali e recitano 5 vittorie per la Croazia, 1 per l‘Islanda e 1 solo pareggio. Le due sfide più recenti sono quelle relative al girone di qualificazione a questa rassegna iridata con i croati che si sono imposti in casa per 3-0 e hanno invece perso per 1-0 nella terra dei ghiacci.

Islanda-Croazia: l’arbitro del match

Sarà il direttore di gara Mateu Lahoz a dirigere il match di questa sera. Sarà coadiuvato dagli assistenti Pau Cebrian Devis e Roberto Diaz Perez, mentre come quarto uomo è stato scelto il panamense John Pitti. Lo spagnolo ha maturato una grande esperienza. Internazionale dal 2011 ha già arbitrato alcuni incontri importanti come la semifinale di Champions League del 2017. Questo in Russia è il primo Mondiale a cui partecipa.

Islanda-Croazia Streaming: dove vederla in tv

Islanda-Croazia sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 20 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

Leggi anche: MONDIALI RUSSIA 2018: CALENDARIO E PROGRAMMAZIONE