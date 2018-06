Inghilterra-Belgio, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Inghilterra-Belgio, gruppo G Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Gruppo G del Mondiale arriva alla fine. Si sa già che Inghilterra e Belgio sono qualificate ma oggi, giovedì 28 giugno, va in scena uno spareggio importante per Russia 2018. Chi arriverà primo tra Southgate e Martinez? Per il momento è in vantaggio la nazionale dei Tre Leoni: la differenza reti è la stessa, così come i gol segnati, se le due squadre dovessero pareggiare la classifica verrebbe decisa dai cartellini gialli e l’Inghilterra ne ha preso uno in meno. All’Arena Baltika di Kaliningrad va in scena Inghilterra-Belgio, ecco la diretta live con il tabellino.

Inghilterra-Belgio: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Inghilterra-Belgio: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Inghilterra-Belgio: probabili formazioni e pre-partita

Titolari o turnover? Questo è il dilemma per i due tecnici, che appartengono a due scuole di pensiero diverse. Southgate pensa a schierare l’Inghilterra titolare: confermato il cannoniere Kane, fondamentale Lingard a centrocampo mentre a sinistra potrebbe partire Rose. Martinez invece vuole prevenire eventuali forfait e non rischia Lukaku, al suo posto in avanti gioca Batshuayi. Panchina per Hazard, ma Eden, perché Thorgan giocherà dal primo minuto.

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Jones, Stones, Cahill; Alexander-Arnold, Alli, Dier, Lingard, Rose; Kane, Rashford. A disposizione: Pope, Butland, Trippier, Loftus-Cheek, Delph, Walker, Maguire, Young, Henderson, Sterling, Vardy, Wellbeck. CT: Southgate.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Dendoncker, Kompany, Vermaelen; Chadli, Fellaini, Dembelé, T.Hazard; Tielemans, Januzaj; Batshuayi. A disposizione: Mignolet, Casteels, Alderweireld, Boyata, Meunier, Vrtonghe, De Bruyne, Witsel, E.Hazard, Lukaku, Mertens. CT: Martinez

Inghilterra-Belgio: i precedenti del match

Inghilterra e Belgio si sfidano ai Mondiali per la terza volta, una delle quali in Italia. Gli inglesi sono ancora imbattuti perché hanno pareggiato per 4-4 nel 1954 e vinto per 1-0 al secondo turno nel 1990, grazie a un gol al volo di David Platt al 119′ al Renato Dall’Ara di Bologna. In totale, però, sono ventuno i precedenti tra le due nazionali: cinque pari, quindici vittorie inglesi e soltanto una imposizione belga. L’ultimo scontro è un’amichevole del 2012, vinta dai Tre Leoni con un gol di Wellbeck.

Inghilterra-Belgio: l’arbitro del match

L’arbitro è una grande conoscenza di molti giocatori in campo e del calcio europeo in generale. Si tratta di Damir Skomina, nato a Capodistria nel 1976. Sloveno, di professione è operatore turistico ma è uno degli arbitri più importanti in Europa. Fa il direttore di gara dal 1995 e ha esordito tra i grandi in Slovenia nel 2000, dal 2003 è iniziata la sua carriera di fischietto internazionale. Lo ricorderanno i tifosi della Roma, perché è stato l’arbitro che non ha visto un rigore netto in Roma-Liverpool, ritorno della semifinale Champions League di quest’anno. Chi aveva commesso fallo? Alexander-Arnold, che stasera giocherà con l’Inghilterra.

Inghilterra-Belgio Streaming: dove vederla in tv

Inghilterra-Belgio sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD al canale 506 del digitale terrestre) ed in diretta gol in contemporanea con Panama-Tunisia su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.