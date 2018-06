Perù-Danimarca, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Perù-Danimarca, gruppo C Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

E’ tutto pronto per Perù-Danimarca, altra grande sfida della terza giornata dei Mondiali in Russia. La squadra di Hareide cerca conferme dopo alcune uscite confortanti nelle ultime amichevoli disputate: il talento di Eriksen la farà da padrone, perché da lui passerà tutta l’inventiva della selezione danese. Di fronte alla Danimarca, la grande sorpresa della rassegna iridata: il Perù di Gareca, che si affida ai gol di Guerrero e all’inventiva di Jefferson Farfan, che in Europa non è riuscito ad esprimersi come nei suoi primi anni al Psv. La diretta della terza sfida di giornata su Calcio News 24.

Perù-Danimarca: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Perù-Danimarca: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Perù-Danimarca: probabili formazioni e pre-partita

la squadra di Gareca è in ottima forma ed è reduce da un’incredibile striscia di risultati utili consecutivi. Per questo motivo, il CT biancorosso è portato a cambiare il meno possibile la conformazione del suo undici, solido e velenoso. Anche contro la Danimarca dovrebbe essere schierano un 4-2-3-1, lo stesso visto nelle amichevoli pre-Mondiale. L’unico dubbio riguarda l’estero alto di destra: ballottaggio tra Flores e Carrillo per un posto da titolare. Davanti confermato il bomber Guerrero, così come in blocco tutto il reparto difensivo.

Anche la Danimarca sta vivendo un buon momento di forma, avendo perso solo due delle ultime 10 partite giocate. La squadra di Hareide arriva da quattro risultati utili consecutivi e dovrebbe scendere in campo contro il Perù con la stessa formazione vista il 9 giugno contro il Messico (2-0 finale). Pochi i dubbi, in campo anche un giocatore della nostra Serie A: si tratta di Stryger Larsen, esterno dell’Udinese. Nel 4-2-3-1, speculare a quello degli avversari, agirà in attacco Jorgensen, solo panchina invece per il giocatore dell’Atalanta Cornelius.

PROBABILE FORMAZIONE PERù (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Yotun, Tapia; Farfan, Cueva, Flores; Guerrero.

PROBABILE FORMAZIONE DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen

Perù-Danimarca: i precedenti del match

Quest’oggi, alle ore 18, Perù e Danimarca, facenti parte del gruppo C, esordiranno ai Mondiali 2018. Lo faranno alla Mordovia Arena di Saransk, completata apposta per la manifestazione iridata non più tardi di due mesi fa. Le due nazionali, al loro primo confronto tra di loro, sono entrambe alla quinta partecipazione a un Campionato del Mondo: entrambe vantano come miglior risultato i quarti di finale, raggiunti dal Perù nel 1970 e dalla Danimarca nel 1998. Tutte e due le nazionali, a quel punto, sono state fermate dal Brasile.

Perù-Danimarca: l’arbitro del match

Arbitro di Perù-Danimarca è il signor Bakary Gassama (Gambia), già presente alle Olimpiadi di Londra 2012 e ai Mondiali 2014, nonché arbitro della finale di Coppa d’Africa 2015. Suoi assistenti sono Jean Claude Birumushahu (Burundi) e Abdelhak Etchiali (Algeria). Algerino è anche il quarto uomo, Mehdi Abid Charef.

Perù-Danimarca Streaming: dove vederla in tv

Perù-Danimarca sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

